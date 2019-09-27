Наталья Сергунина: биография, работа в правительстве Москвы, новости, фото

Наталья Алексеевна Сергунина — биография государственного деятеля, вице-мэра Москвы. Детство и начало карьеры, реализованные проекты, увлечения и награды.

Сергунина Наталья: ответственная за имидж столицы

Глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина — профессиональный юрист и управленец. Ее главная жизненная стратегия: делать все на отлично. И даже лучше. Это в полной мере подтверждает биография Натальи Алексеевны Сергуниной: уже почти 20 лет она доказывает, что не бывает нерешаемых задач.

Детство и начало карьеры

Коренная москвичка Наталья Сергунина родилась 22 августа 1978 года. В 1995 году окончила с серебряной медалью школу, а в 2000 году — юрфак МГУ. Для специалиста юриспруденции с красным дипломом были открыты двери многих частных компаний и госучреждений. Но она выбрала работу в министерстве имущества, где за короткий срок весьма быстро продвинулась по карьерной лестнице — от консультанта департамента правового обеспечения до замначальника отдела. После реорганизации в госаппарате Сергунина Наталья перешла на работу в Росимущество заместителем начальника управления недвижимого и движимого имущества и за несколько лет «доросла» до должности заместителя руководителя всего ведомства.

Способности и профессиональные качества специалиста федерального агентства были отмечены новым градоначальником Москвы — в 2010 году Сергей Собянин пригласил Наталью Сергунину в свою команду, предложив ей должность своего заместителя и руководителя департамента имущества города. После реорганизации ряда городских департаментов в единый комплекс вице-мэру доверили курировать вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений. В сентябре 2018 года профессиональный управленец возглавила аппарат мэра и правительства Москвы.

Реализованные проекты Натальи Сергуниной

Одно из направлений работы Натальи Алексеевны Сергуниной на высоком посту в столичном правительстве заключается в формировании имиджа Москвы в качестве комфортного для жизни города, а также делового и культурного центра. В современном мире понятие «имидж» во многом воспринимается как экономический термин, неразрывно связанный с вопросом привлечения необходимых для развития города инвестиций. В этом отношении управленческая деятельность Сергуниной Натальи и курируемые ею проекты способствуют повышению инвестиционной привлекательности столичного региона и развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня в мэрии с гордостью констатируют: за последние восемь лет инвестиционная активность в основной капитал Москвы выросла на 77% и составила 2 трлн руб. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря введенным в столице для отдельных категорий предпринимателей:

• льготному налоговому режиму;

• дополнительным возмещающим гарантиям;

• программе поддержки перспективных предприятий.

При прямом участии Натальи Сергуниной в мегаполисе создана и благоприятная среда для наукоемкого бизнеса: успешно работают 35 технопарков (в 2014 году их было всего шесть) и особая экономическая зона «Технополис «Москва». На ее площадке с нуля и до серийного производства реализуются перспективные научно-технические проекты и действуют льготные займы под 5% годовых на срок до пяти лет, а также нулевая ставка по налогам на прибыль, имущество, землю и транспорт. Город ожидает, что к 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ увеличится до 23 млрд руб.

Одной из важнейших задач, стоящих сейчас перед правительством Москвы, является создание совместно с Минпромторгом инновационного мегакластера. Речь идет о более 5 тыс. производственных компаний и госкорпораций, 750 НИИ, 35 технопарках, центрах коллективного пользования и инжиниринга и других объектах, которые предполагается объединить в одно инновационное ядро. По словам Натальи Сергуниной, такой кластер «станет коммуникационной, информационной и кооперационной площадкой, а его резиденты получат дополнительные меры поддержки от города».

Фестивально-выставочный вектор

За возрождение ВДНХ Наталья Сергунина как член команды правительства Москвы под руководством мэра взялась в 2014 году. В 90-е годы «культурная жемчужина» столицы оказалась в плачевном положении. Казалось, что на поднятие такой махины потребуется минимум лет пятнадцать, но город справился с задачей за шесть лет. Облик и внутреннее наполнение ВДНХ изменились кардинально. На территории выставки появились:

• ландшафтный парк;

• «Музейный город»;

• «Парк знаний»;

• «Парк ремесел»;

• образовательный комплекс «Техноград» с шестью тематическими павильонами.

В настоящее время ВДНХ круглый год бурлит фестивалями и знакомит гостей с современным мировым искусством, а ежегодный поток посетителей главной выставки страны вырос до 30 млн человек.

Уже больше пяти лет на пешеходных улицах, на площадях и в парках Москвы проводятся масштабные фестивали под брендом «Московские сезоны». Идея, реализованная также при активном участии Сергуниной Натальи, полюбилась и москвичам, и гостям города, превратившись в новый вид отдыха. В «Московские сезоны» сегодня входят фестивали: «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «Пасхальный дар», «Золотая осень» и др. Все они каждый по-своему подчеркивают особенности и преимущества столицы в разное время года и привлекают толпы туристов.

Туризм как драйвер экономики города

Регулярное проведение ярких развлекательных фестивалей заметно повысило туристическую привлекательность Москвы. По словам Натальи Алексеевны, по итогам 2018 года вклад туризма в бюджет города составил 118 млрд руб. Если вспомнить, что эта сумма в четыре раза превышает доходы от туризма, поступившие в столичную казну в 2010 году, можно констатировать: ставка на развитие этого направления, сделанная правительством Москвы, была просчитана точно. Поступившие от туризма средства город направляет на значимые социальные и инфраструктурные проекты. Но важно не только это. Выросший в два раза за последние восемь лет турпоток — свидетельство того, что Москву признают одной из мировых туристических столиц.

Привычка не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой цели, какими бы непреодолимыми на первый взгляд они ни казались, неизменно приводит к тому, что проекты, за которые берется Сергунина, ждет успех и признание не только жителей Москвы и гостей столицы, но и иностранных экспертов. По версии Financial Times, в 2018 году столица России вошла в топ-5 самых привлекательных городов Европы для иностранных инвестиций и заняла первое место в разделе рейтинга по Восточной Европе. Такие авторитетные издания, как National Geographic, The Wall Street Journal, Time, CNN, Lonely Planet, Instаgram и другие, включают Москву в свои рейтинги лучших мест для путешествий.

Увлечения и награды

Свободное время Наталья Сергунина старается проводить в кругу семьи. Стоит отметить, что она является председателем московского оргкомитета Года театра, которым в России объявлен 2019 год.

Ее заслуги и вклад в развитие города отмечены многочисленными наградами, грамотами и орденами, среди которых стоит особо выделить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы и медаль Союзного государства «За безупречную службу». Кроме того, Сергунина была награждена орденом Дружбы «За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018».