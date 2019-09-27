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Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

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Елена Драпеко

Дополнительное финансирование и законодательная поддержка не поможет отечественному кинематографу, пока над его созданием работают люди без жизненного опыта. Такое мнение озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий рассказала, что нужно сделать, чтобы повысить качество российских фильмов, кто должен следить за нравственностью в информационном пространстве и за что ее дочь пригрозила судом Первому каналу.

Люди без жизненного опыта

Елена Григорьевна, когда обсуждалась идея отдельных залов для отечественного кино, Вы заявили, что наш кинематограф поддерживать нужно, но на качественный и успешный фильм зритель и сам придет. Почему во времена Советского Союза снимали фильмы, которые мы пересматриваем каждый год, а то, что выходит сейчас, мы в большинстве случаев замечаем, только если вокруг разгорается скандал? Вопрос в меньшей поддержке, взгляде художника или самом зрителе, которому больше интересна вселенная Marvel с ее супергероями?

— Все три причины главные. Изменилось время, информационное пространство и зритель. Мы живем уже в другом мире с другими правилами, и надо учиться жить по этим правилам. Но первое, что мы должны укрепить, — это, конечно, само качество кинематографа. Мы уже достигли высот в технической части — мы догнали Голливуд и можем делать блокбастеры, как Федор Бондарчук. Следующая песня — мы должны догнать самих себя в части содержания кинематографа. И вот это самое трудное.

Съемки фильма

В чем же заключается сложность?

— Проблема, как ни странно в нашем образовании. Кто сегодня приходит в литературу, в кинематограф, в театр? Бывшие выпускники средней школы, не имеющие жизненного опыта, высшего образования.

Помните, как Солженицын, окончив физмат Ростовского университета, а он был между прочим сталинским стипендиатом, только в 1939 году поступил в ИФЛИ, чтобы получить писательские навыки? Это второе высшее образование. Оно было бесплатным. Поэтому у нас была режиссура из серьезных людей, умудренных жизненным опытом, у нас были такие же драматурги и сценаристы.

А сегодня кто?

— Я недавно была во ВГИКе. Сценарный факультет — сидят девочки, бывшие школьницы. О чем они могут писать, размышлять? Они даже могут быть очень талантливыми, но их жизненный опыт ограничивается школой, семьей — папа маму бросил, первой любовью — он ее любит, она его — нет и наоборот. Все. У них больше нет жизненного опыта никакого. Ничего не прожито, нигде не поработано.

Съемочная группа

А вот Шукшин приехал из глубинки. И если бы сегодня он поступал во ВГИК, то либо его не приняли бы, либо ему не на что было бы жить в Москве.

Правильно ли я понимаю, что Вы говорите сразу о нескольких направлениях подготовки?

— Да, речь о проблеме второго высшего образования для ряда специальностей в сфере искусства. Это дирижеры, балетмейстеры, режиссеры, сценаристы, писатели — люди, у которых должен быть профессиональный, жизненный опыт до того, как они начинают изучать специальность. Это не значит, что не должны поступать выпускники 10-го класса. Это значит, что творческий конкурс должен быть открыт для всех и на бюджетные места тоже. Это должен быть честный конкурс между талантами. А нам сегодня говорят про Конституцию, которая должна давать равные права всем на получение образования.

Да, права равные, но соревнование-то не за право бюджетно учиться, а за право осваивать специальность, которая требует таланта. И вот там, где нужен творческий талант, эти нормы должны переставать работать. Этот мальчик или девочка, не поступив на сценарный факультет, может поступить в педагогический и учить детей или на исторический — там, где любой может. А здесь может только этот.

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Мы не можем человека, уже имеющего высшее образование, даже если он талантлив, взять в консерваторию на бюджетное место. Что это такое? А кто в состоянии жить в Москве на свои деньги? Внебюджетное обучение во ВГИКе — 360 тысяч рублей в год. И надо на что-то еще жить, питаться, одеваться. Поэтому талантливые не могут попасть, только те, за кого платят мамы и папы.

Решается ли как-то этот вопрос?

— Нам президент выделил немножко грантов для вот этих особо талантливых, но их очень мало. К тому же, мы не знаем, сколько этих грантов нам в этом году понадобится.

Мы хотим провести еще один круглый стол по вопросам высшего образования в области искусства. Там надо разбираться. Проблема в чем? В том, кто делает кино, театр. Нужна личность и талант. Без этого ни финансы, ни законы, ничего работать не будет. Мы выделим несметные деньги, выстроим законодательную базу, чтоб ни одной копейки украсть было нельзя, нет таланта — нет искусства.

Самый гуманный суд в мире!

В последнее время на заседаниях во время выступлений от фракций неоднократно поднималась тема негативного информационного фона в обществе. Видите ли Вы необходимость вернуться к идее о создании Высшего совета по защите нравственности?

— На самом деле медленно, но происходит возвращение к самой идее укрепления нравственности в информационном пространстве. Идея эта плавает. Она есть и в Стратегии национальной безопасности, и в основах государственно-культурной политики. Мало того, она подкреплена и нашим внутренним законодательством — это закон о защите нравственности несовершеннолетних, которые живут с нами в едином информационном пространстве. Есть Конвенция о защите прав и основных свобод человека, которая гарантирует нам, с одной стороны, свободу распространения информации. С другой стороны, право государства на ограничение свободы распространения информации в случае защиты прав личности, государственной безопасности и общественной нравственности.

Елена Драпеко

Я не уверена, что должны быть некие советы. На мой взгляд, мы должны работать над судебной практикой, потому что у нас нет случаев, когда бы по суду закрывали какое-нибудь мероприятие, либо какой-нибудь спектакль, либо запрещали фильм из-за нарушения общественной нравственности. Хотя мы можем себе это позволить и исходя из международных обязательств, и из внутреннего законодательства. Но практики не наработаны судебные. Поэтому надо что-то с этим делать.

Защитить от нездорового интереса

Сейчас во многих СМИ обсуждается здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Ранее подобная ситуация развивалась и вокруг истории болезни певицы Юлии Началовой. Можно ли и нужно ли защитить покой и здоровье известных людей от нездорового интереса журналистов и поклонников?

— На самом деле в законодательстве такие вопросы решены. И можно было бы запретить и упоминание, и изображение, но, видимо, те, кто представляют интересы Заворотнюк, не хотят. Зачем-то хотят это все обсуждать.

Мне это вообще странно. Такие понятия как честь, достоинство совершенно уплыли из нашего общества. В Совете Федерации мы рассматривали обращение одной актрисы, у которой вообще в доме были расположены камеры, которые наблюдали за ее частной жизнью. И она требует судебного разбирательства.

Анастасия Заворотнюк

Дополнительные меры будут избыточны?

— Я считаю, что правда одна. Мы должны, конечно, еще раз пересмотреть законодательство с точки зрения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Еще раз посмотреть — может, мы чего-то недоучли. Но на сегодняшний день все, кто приходят на ток-шоу — делают это не бескорыстно. Часть получают гонорары. А часть — пиар. Я считаю, что если бы родственники Заворотнюк сказали бы, что не желают, чтобы это все обсуждалось, вполне это можно запретить по сегодняшнему закону.

Можете предположить, что именно недоучли?

— Надо пересмотреть (законодательство. — При. ФАН). Но я еще раз говорю — все: и Джигарханян, который опозорил свою старость на весь мир, и Ваня Краско — тоже старый дурак, над которым потешалась вся Россия. Они все получили деньги за это, поэтому так им дуракам и надо.

Если я не хочу, чтоб про меня рассказывали на Первом канале, так я это запретила раз и навсегда. Хотя попытки такие были. Дочка моя сказала: «Как только вы опубликуете фотографию моей дочки (то есть моей внучки), я вас засужу». Первый канал тут же слинял. Они понимают, что засудим. Они не имеют права без нашего согласия публиковать что-либо.

Споры об абортах и «Матильде»

Вы одна из немногих депутатов, кто не боится быть демократичной при обсуждении спорных вопросов. Например, назвали «ханжеской» позицию противников «Матильды» или «не увидели ничего криминального» в продаже алкоголя во всех учреждениях культуры. Как Вам удается, будучи парламентарием и находясь под пристальным вниманием общественности, не быть ханжой и при этом не перегибать палку?

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

— У нас очень хорошая фракция, она очень демократична внутри себя. Мы имеем право спорить с лидером, между собой, обсуждать проблемы. И внутри фракции у нас происходили такие бои… Например, запрещать ли аборты — мы переругались с Мизулиной в прах из-за этого. Из-за этой «Матильды» тоже. У нас есть группа воцерковленных граждан, которым, по-моему, подходит русская народная пословица — заставь их богу молиться, они себе лоб разобьют. Но не до такой же степени, надо же в ум войти. Я как раз считаю, что в 21 веке — это, по меньшей мере, смешно. Хотя когда-то мне сказали, что XXI век — это век религиозных войн.

Кто-то спрогнозировал?

— Как ни странно, мне это сказал Григорий Наумович Чухрай еще в начале 1970-х годов. Мы с ним летали за границу показывать советское кино. Летели долго, было скучно, и он мне по дороге рассказывал такие вещи, от которых у меня волосы дыбом вставали. Например, что рухнет Советский Союз и российская экономика к 1980 году. Но она рухнула на десять

 лет позже, все-таки крепче оказалась.

Я ему тогда сказала: «Григорий Наумович, вы что, с ума сошли? Какие религиозные войны, люди в космос полетели. Мы будем Марс осваивать, Луну, а вы тут со своими религиозными войнами».

Интересно, откуда у него такие познания?

— Он дружил с Косыгиным, а он, в том числе, занимался прогнозированием социальных процессов. Наука — штука суровая, с ней очень трудно спорить. И если ей не верить — в результате происходят катастрофы.

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Вот в нашей фракции политики, которые ученых слушают. У нас очень мощная группа поддержки. Это и Московский государственный университет, где работает специальный отдел на нас, это и ученые-почвенники, геофизики, геологи, социологи, политологи. Они — ученые, и я им верю. И поэтому мои оценки и многие прогнозы — это даже не мой опыт. Это опыт нашей группы поддержки. Понимаете, почему я так себя свободно веду? Потому что за мной не мое внутреннее убеждение, а есть еще и подсчеты, расчеты науки. Я очень верю в науку.

Подводное пиратство

Елена Григорьевна, в одном из интервью Вы рассказали, что планируете написать книгу о своей работе в политике, но иногда выходят не главы, а фельетоны. Можете привести пример? Над чем хочется поиронизировать?

— Я начала заниматься политикой в 1989 году — это были первые демократические выборы в Ленсовет. Тогда еще от руки писали листовки, и я сделала стенгазету про себя любимую и повесила на доску объявлений. До сих пор помню, как какой-то дядя в меховой папахе подошел, посмотрел, усмехнулся и сказал: «И эти тоже полезли». Тогда меня, к моему счастью, не выбрали. Но это не помешало мне окунуться в политическую жизнь.

Что касается фельетонов — как-то раз, в 1993 или 1995 году, мне нужно было объяснить гражданам, что у них есть права на жилищно-коммунальные услуги, написать статейку для газеты во время выборов. И я взяла постановление правительства, которое действительно существует, и стала сама его внимательно изучать. Хохотала, наверное, минут 40.

Что же Вас рассмешило?

— Выяснилось, что там прописано все: какая температура должна быть на лестничной клетке, сколько раз эту клетку надо мыть, если есть лифт — кто его моет и когда. В тот момент я вспомнила, как во время избирательной кампании обходила дома. Причем не в самом страшном месте — в Петербурге. Были выбитые стекла, перекошенные рамы, в подъезде холодно, накурено, наплевано, сорванные, сожженные почтовые ящики. В общем, все 24 удовольствия. В результате я написала фельетон о некоем чиновнике, который попадает в реальную жизнь. Из своей сказки, где он живет внутри постановления, он переселяется в нормальную пятиэтажку.

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Если мы говорим о работе в качестве депутата были ли похожие ситуации?

— Веселого тут, честно говоря, мало. Вы же видите, мы все завалены бумагами, и за каждой бумагой либо народный стон, либо народные чаяния. И самое печальное в этой ситуации, что у нас очень неповоротливая система. Она признает, что проблема есть, она не решена, но решать эту проблему не желает.

то Вы имеете в виду?

— Помните, как Путин за амфорой нырял? А ведь подводная археология в России находится вне закона. А мы — страна, у которой 13 только морей! А сколько у нас водохранилищ! И на дне всего этого обязательно что-нибудь лежит какое-нибудь сокровище, которое ищут кладоискатели, пираты, теперь они называются черными дайверами, ну и естественно археологи. И по сегодняшнему законодательству лежащие на дне морском средневековая посуда и древние костюмы может раскапывать и растаскивать кто угодно.

Задача сохранить наше природное наследие, которое находится на дне морей и океанов была поставлена перед правительством 10 лет назад. Но как только Законодательное собрание Петербурга с великими мучениями, два раза проходя комиссию по законодательству, родило закон, который можно было бы внести и урегулировать вопрос, министерство культуры взревновало. И пишет сейчас отрицательный отзыв. Не потому, что плох законопроект, а потому что не они его написали.

Это не единичный случай?

— Нет. Это перетягивание каната и борьба — кто главный, чья фамилия будет стоять — задерживает принятие очень важных законов и решение очень важных конкретных проблем, о которых молят, просят, требуют от нас и работники культуры и граждане. Проблема в том, что у нас очень многое в законодательстве решается медленно и не исходя из интересов дела, а исходя из корпоративных интересов — каждое ведомство хочет быть самым важным и самым главным.

Есть ли на данный момент законопроекты, судьба которых Вас беспокоит в этой связи?

— Вместе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нашим комитетом по ЖКХ мы, точнее наша рабочая группа, написала законопроект о зданиях-памятниках.

Можно подробнее?

— Вот живете вы в доме и вдруг оказывается, что ваш дом — не просто дом, а дом — памятник культуры или истории или чего-то еще. То ли Ленин там выступал, то ли его построил какой-нибудь архитектор необыкновенный, а у вас там квартира приватизированная. И с этого момента ваш дом уже не просто дом, а чтобы что-нибудь покрасить или отремонтировать надо вызывать специальных реставраторов, которые стоят в четыре раза дороже обычных рабочих. И его нельзя перекрасить, переделать или починить, не имея специального проекта, который будет утвержден управлением по охране памятников. Это все намного дороже.

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Но вы тут причем граждане? Если у вас в квартире уникальный камин, да, вы как собственник должны будете государству его охранять, но все, что касается общедомовых дел — да, вы тоже собственник этого, но вы не заинтересованы. Это публичный интерес. Все граждане ходят мимо этого фасада, на него любуются. Поэтому мы предлагаем разделить ответственность между собственниками и государством, чтобы граждане оплачивали только ту часть капитального ремонта своего дома, которая вмещается в рамки обычного ремонта. А эта надбавка за реставрацию — должна ложиться на плечи государственных органов, которые признали ваш дом памятником. Вы же их об этом не просили.

Поэтому в нашем законопроекте мы предположили, что граждане должны платить как за обычный капремонт, а разницу оплачивает государство в лице федерального правительства, если это памятник федерального значения, регионального, если это памятник регионального значения и местный, если это памятник местного значения. Мы считаем, что это справедливо.

Но эта инициатива не получила поддержки?

— Почему? Министерство культуры нас пока поддержало. Но для этого пришлось долго уговаривать. Сейчас эта идея находится внутри комиссии по законодательству правительства Российской Федерации.

Естественно, Минфину денег жалко, и он будет возражать. Минюст — тоже, но по той причине, что у нас по Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания своей собственности. И государство ему в этом не должно помогать. Но церковь, например, тоже является собственником своих объектов. Однако мы регулярно в бюджете выделяем очень крупные суммы на реставрацию объектов церковной собственности. Я не знаю, чем наши граждане хуже.

Много ли таких домов?

— Их 13 тысяч с небольшим. Причем они разные — есть многоквартирные дома-памятники, как в Петербурге или в Москве, а есть крохотные, как в Крыму — дачи наших великих писателей, художников, которые были индивидуальными дачами, а потом превратились в двухквартирные домишки.

Вторая история — не все из этих домов нуждаются в капитальном немедленном ремонте. И мы посчитали, что будем их ремонтировать в течение 30 лет. Какие-то уже отремонтированы, какие-то не требуют капитального ремонта с выселением — там достаточно крышу, фасады сделать. Мы посчитали, что нам нужны не такие уж большие деньги — если все сразу начать ремонтировать получается 155 млрд на 30 лет. Но пока решения правительственной комиссии нет. Ждем.

Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Есть ли еще неразрешенные вопросы, связанные с памятниками культуры?

— Есть такие штуки, как пещеры. Например, 15 тысяч лет до нашей эры пещеру в Башкирии очень красиво расписали первобытные люди. Она уникальная совершенно. Все признают. Но поставить ее на учет в реестр мы не можем. Потому что не решен вопрос — это же не недвижимость. Что это? Как ее ставить на учет? А не поставишь ее на охранный учет, она не появляется в реестре памятников.

Кроме того, у нас ни одного памятника подводной археологии, даже Фанагория не стоит на учете. Я уже не говорю про какие-то затонувшие корабли. А почему? Да потому что не решен вопрос. Чтобы внести в реестр памятников мы должны сделать кадастровую привязку, откадастрировать этот земельный участок подводный. А у нас это не предусмотрено законодательством.

Не могу не спросить. В конце октября состоится очередное заседание Общественного совета при комитете. Я неоднократно видела, как Вы комментируете поведение его членов: рисунки, высказывания. Есть ли от него хоть какая-то польза, кроме внимания журналистов?

— Мне очень трудно отвечать, потому что Общественный совет формировался в основном председателем комитета Еленой Ямпольской. Но хочу сказать, что уже само внимание журналистов к работе этого совета уже положительно, потому что тогда есть внимание и к работе комитета. Я считаю, что все персонажи Общественного совета — очень достойные, и польза от них большая. Это Карен Шахназаров, Захар Прилепин. Сейчас в совет вошел Вадим Абдрашитов. Он очень большая умница. Человек с большим жизненным опытом. Я считаю, что вообще это очень полезно — советоваться с умными людьми.

Спасибо за интервью!

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