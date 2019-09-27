Драпеко рассказала, кто тормозит развитие российского кино

Дополнительное финансирование и законодательная поддержка не поможет отечественному кинематографу, пока над его созданием работают люди без жизненного опыта. Такое мнение озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий рассказала, что нужно сделать, чтобы повысить качество российских фильмов, кто должен следить за нравственностью в информационном пространстве и за что ее дочь пригрозила судом Первому каналу.

Люди без жизненного опыта

— Елена Григорьевна, когда обсуждалась идея отдельных залов для отечественного кино, Вы заявили, что наш кинематограф поддерживать нужно, но на качественный и успешный фильм зритель и сам придет. Почему во времена Советского Союза снимали фильмы, которые мы пересматриваем каждый год, а то, что выходит сейчас, мы в большинстве случаев замечаем, только если вокруг разгорается скандал? Вопрос в меньшей поддержке, взгляде художника или самом зрителе, которому больше интересна вселенная Marvel с ее супергероями?

— Все три причины главные. Изменилось время, информационное пространство и зритель. Мы живем уже в другом мире с другими правилами, и надо учиться жить по этим правилам. Но первое, что мы должны укрепить, — это, конечно, само качество кинематографа. Мы уже достигли высот в технической части — мы догнали Голливуд и можем делать блокбастеры, как Федор Бондарчук. Следующая песня — мы должны догнать самих себя в части содержания кинематографа. И вот это самое трудное.

— В чем же заключается сложность?

— Проблема, как ни странно в нашем образовании. Кто сегодня приходит в литературу, в кинематограф, в театр? Бывшие выпускники средней школы, не имеющие жизненного опыта, высшего образования.

Помните, как Солженицын, окончив физмат Ростовского университета, а он был между прочим сталинским стипендиатом, только в 1939 году поступил в ИФЛИ, чтобы получить писательские навыки? Это второе высшее образование. Оно было бесплатным. Поэтому у нас была режиссура из серьезных людей, умудренных жизненным опытом, у нас были такие же драматурги и сценаристы.

— А сегодня кто?

— Я недавно была во ВГИКе. Сценарный факультет — сидят девочки, бывшие школьницы. О чем они могут писать, размышлять? Они даже могут быть очень талантливыми, но их жизненный опыт ограничивается школой, семьей — папа маму бросил, первой любовью — он ее любит, она его — нет и наоборот. Все. У них больше нет жизненного опыта никакого. Ничего не прожито, нигде не поработано.

А вот Шукшин приехал из глубинки. И если бы сегодня он поступал во ВГИК, то либо его не приняли бы, либо ему не на что было бы жить в Москве.

— Правильно ли я понимаю, что Вы говорите сразу о нескольких направлениях подготовки?

— Да, речь о проблеме второго высшего образования для ряда специальностей в сфере искусства. Это дирижеры, балетмейстеры, режиссеры, сценаристы, писатели — люди, у которых должен быть профессиональный, жизненный опыт до того, как они начинают изучать специальность. Это не значит, что не должны поступать выпускники 10-го класса. Это значит, что творческий конкурс должен быть открыт для всех и на бюджетные места тоже. Это должен быть честный конкурс между талантами. А нам сегодня говорят про Конституцию, которая должна давать равные права всем на получение образования.

Да, права равные, но соревнование-то не за право бюджетно учиться, а за право осваивать специальность, которая требует таланта. И вот там, где нужен творческий талант, эти нормы должны переставать работать. Этот мальчик или девочка, не поступив на сценарный факультет, может поступить в педагогический и учить детей или на исторический — там, где любой может. А здесь может только этот.

Мы не можем человека, уже имеющего высшее образование, даже если он талантлив, взять в консерваторию на бюджетное место. Что это такое? А кто в состоянии жить в Москве на свои деньги? Внебюджетное обучение во ВГИКе — 360 тысяч рублей в год. И надо на что-то еще жить, питаться, одеваться. Поэтому талантливые не могут попасть, только те, за кого платят мамы и папы.

— Решается ли как-то этот вопрос?

— Нам президент выделил немножко грантов для вот этих особо талантливых, но их очень мало. К тому же, мы не знаем, сколько этих грантов нам в этом году понадобится.

Мы хотим провести еще один круглый стол по вопросам высшего образования в области искусства. Там надо разбираться. Проблема в чем? В том, кто делает кино, театр. Нужна личность и талант. Без этого ни финансы, ни законы, ничего работать не будет. Мы выделим несметные деньги, выстроим законодательную базу, чтоб ни одной копейки украсть было нельзя, нет таланта — нет искусства.

Самый гуманный суд в мире!

— В последнее время на заседаниях во время выступлений от фракций неоднократно поднималась тема негативного информационного фона в обществе. Видите ли Вы необходимость вернуться к идее о создании Высшего совета по защите нравственности?

— На самом деле медленно, но происходит возвращение к самой идее укрепления нравственности в информационном пространстве. Идея эта плавает. Она есть и в Стратегии национальной безопасности, и в основах государственно-культурной политики. Мало того, она подкреплена и нашим внутренним законодательством — это закон о защите нравственности несовершеннолетних, которые живут с нами в едином информационном пространстве. Есть Конвенция о защите прав и основных свобод человека, которая гарантирует нам, с одной стороны, свободу распространения информации. С другой стороны, право государства на ограничение свободы распространения информации в случае защиты прав личности, государственной безопасности и общественной нравственности.

Я не уверена, что должны быть некие советы. На мой взгляд, мы должны работать над судебной практикой, потому что у нас нет случаев, когда бы по суду закрывали какое-нибудь мероприятие, либо какой-нибудь спектакль, либо запрещали фильм из-за нарушения общественной нравственности. Хотя мы можем себе это позволить и исходя из международных обязательств, и из внутреннего законодательства. Но практики не наработаны судебные. Поэтому надо что-то с этим делать.

Защитить от нездорового интереса

— Сейчас во многих СМИ обсуждается здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Ранее подобная ситуация развивалась и вокруг истории болезни певицы Юлии Началовой. Можно ли и нужно ли защитить покой и здоровье известных людей от нездорового интереса журналистов и поклонников?

— На самом деле в законодательстве такие вопросы решены. И можно было бы запретить и упоминание, и изображение, но, видимо, те, кто представляют интересы Заворотнюк, не хотят. Зачем-то хотят это все обсуждать.

Мне это вообще странно. Такие понятия как честь, достоинство совершенно уплыли из нашего общества. В Совете Федерации мы рассматривали обращение одной актрисы, у которой вообще в доме были расположены камеры, которые наблюдали за ее частной жизнью. И она требует судебного разбирательства.

— Дополнительные меры будут избыточны?

— Я считаю, что правда одна. Мы должны, конечно, еще раз пересмотреть законодательство с точки зрения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Еще раз посмотреть — может, мы чего-то недоучли. Но на сегодняшний день все, кто приходят на ток-шоу — делают это не бескорыстно. Часть получают гонорары. А часть — пиар. Я считаю, что если бы родственники Заворотнюк сказали бы, что не желают, чтобы это все обсуждалось, вполне это можно запретить по сегодняшнему закону.

— Можете предположить, что именно недоучли?

— Надо пересмотреть (законодательство. — При. ФАН). Но я еще раз говорю — все: и Джигарханян, который опозорил свою старость на весь мир, и Ваня Краско — тоже старый дурак, над которым потешалась вся Россия. Они все получили деньги за это, поэтому так им дуракам и надо.

Если я не хочу, чтоб про меня рассказывали на Первом канале, так я это запретила раз и навсегда. Хотя попытки такие были. Дочка моя сказала: «Как только вы опубликуете фотографию моей дочки (то есть моей внучки), я вас засужу». Первый канал тут же слинял. Они понимают, что засудим. Они не имеют права без нашего согласия публиковать что-либо.

Споры об абортах и «Матильде»

— Вы одна из немногих депутатов, кто не боится быть демократичной при обсуждении спорных вопросов. Например, назвали «ханжеской» позицию противников «Матильды» или «не увидели ничего криминального» в продаже алкоголя во всех учреждениях культуры. Как Вам удается, будучи парламентарием и находясь под пристальным вниманием общественности, не быть ханжой и при этом не перегибать палку?

— У нас очень хорошая фракция, она очень демократична внутри себя. Мы имеем право спорить с лидером, между собой, обсуждать проблемы. И внутри фракции у нас происходили такие бои… Например, запрещать ли аборты — мы переругались с Мизулиной в прах из-за этого. Из-за этой «Матильды» тоже. У нас есть группа воцерковленных граждан, которым, по-моему, подходит русская народная пословица — заставь их богу молиться, они себе лоб разобьют. Но не до такой же степени, надо же в ум войти. Я как раз считаю, что в 21 веке — это, по меньшей мере, смешно. Хотя когда-то мне сказали, что XXI век — это век религиозных войн.

— Кто-то спрогнозировал?

— Как ни странно, мне это сказал Григорий Наумович Чухрай еще в начале 1970-х годов. Мы с ним летали за границу показывать советское кино. Летели долго, было скучно, и он мне по дороге рассказывал такие вещи, от которых у меня волосы дыбом вставали. Например, что рухнет Советский Союз и российская экономика к 1980 году. Но она рухнула на десять

лет позже, все-таки крепче оказалась.

Я ему тогда сказала: «Григорий Наумович, вы что, с ума сошли? Какие религиозные войны, люди в космос полетели. Мы будем Марс осваивать, Луну, а вы тут со своими религиозными войнами».

— Интересно, откуда у него такие познания?

— Он дружил с Косыгиным, а он, в том числе, занимался прогнозированием социальных процессов. Наука — штука суровая, с ней очень трудно спорить. И если ей не верить — в результате происходят катастрофы.

Вот в нашей фракции политики, которые ученых слушают. У нас очень мощная группа поддержки. Это и Московский государственный университет, где работает специальный отдел на нас, это и ученые-почвенники, геофизики, геологи, социологи, политологи. Они — ученые, и я им верю. И поэтому мои оценки и многие прогнозы — это даже не мой опыт. Это опыт нашей группы поддержки. Понимаете, почему я так себя свободно веду? Потому что за мной не мое внутреннее убеждение, а есть еще и подсчеты, расчеты науки. Я очень верю в науку.

Подводное пиратство

— Елена Григорьевна, в одном из интервью Вы рассказали, что планируете написать книгу о своей работе в политике, но иногда выходят не главы, а фельетоны. Можете привести пример? Над чем хочется поиронизировать?

— Я начала заниматься политикой в 1989 году — это были первые демократические выборы в Ленсовет. Тогда еще от руки писали листовки, и я сделала стенгазету про себя любимую и повесила на доску объявлений. До сих пор помню, как какой-то дядя в меховой папахе подошел, посмотрел, усмехнулся и сказал: «И эти тоже полезли». Тогда меня, к моему счастью, не выбрали. Но это не помешало мне окунуться в политическую жизнь.

Что касается фельетонов — как-то раз, в 1993 или 1995 году, мне нужно было объяснить гражданам, что у них есть права на жилищно-коммунальные услуги, написать статейку для газеты во время выборов. И я взяла постановление правительства, которое действительно существует, и стала сама его внимательно изучать. Хохотала, наверное, минут 40.

— Что же Вас рассмешило?

— Выяснилось, что там прописано все: какая температура должна быть на лестничной клетке, сколько раз эту клетку надо мыть, если есть лифт — кто его моет и когда. В тот момент я вспомнила, как во время избирательной кампании обходила дома. Причем не в самом страшном месте — в Петербурге. Были выбитые стекла, перекошенные рамы, в подъезде холодно, накурено, наплевано, сорванные, сожженные почтовые ящики. В общем, все 24 удовольствия. В результате я написала фельетон о некоем чиновнике, который попадает в реальную жизнь. Из своей сказки, где он живет внутри постановления, он переселяется в нормальную пятиэтажку.

— Если мы говорим о работе в качестве депутата — были ли похожие ситуации?

— Веселого тут, честно говоря, мало. Вы же видите, мы все завалены бумагами, и за каждой бумагой либо народный стон, либо народные чаяния. И самое печальное в этой ситуации, что у нас очень неповоротливая система. Она признает, что проблема есть, она не решена, но решать эту проблему не желает.

— то Вы имеете в виду?

— Помните, как Путин за амфорой нырял? А ведь подводная археология в России находится вне закона. А мы — страна, у которой 13 только морей! А сколько у нас водохранилищ! И на дне всего этого обязательно что-нибудь лежит какое-нибудь сокровище, которое ищут кладоискатели, пираты, теперь они называются черными дайверами, ну и естественно археологи. И по сегодняшнему законодательству лежащие на дне морском средневековая посуда и древние костюмы может раскапывать и растаскивать кто угодно.

Задача сохранить наше природное наследие, которое находится на дне морей и океанов была поставлена перед правительством 10 лет назад. Но как только Законодательное собрание Петербурга с великими мучениями, два раза проходя комиссию по законодательству, родило закон, который можно было бы внести и урегулировать вопрос, министерство культуры взревновало. И пишет сейчас отрицательный отзыв. Не потому, что плох законопроект, а потому что не они его написали.

— Это не единичный случай?

— Нет. Это перетягивание каната и борьба — кто главный, чья фамилия будет стоять — задерживает принятие очень важных законов и решение очень важных конкретных проблем, о которых молят, просят, требуют от нас и работники культуры и граждане. Проблема в том, что у нас очень многое в законодательстве решается медленно и не исходя из интересов дела, а исходя из корпоративных интересов — каждое ведомство хочет быть самым важным и самым главным.

— Есть ли на данный момент законопроекты, судьба которых Вас беспокоит в этой связи?

— Вместе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нашим комитетом по ЖКХ мы, точнее наша рабочая группа, написала законопроект о зданиях-памятниках.

— Можно подробнее?

— Вот живете вы в доме и вдруг оказывается, что ваш дом — не просто дом, а дом — памятник культуры или истории или чего-то еще. То ли Ленин там выступал, то ли его построил какой-нибудь архитектор необыкновенный, а у вас там квартира приватизированная. И с этого момента ваш дом уже не просто дом, а чтобы что-нибудь покрасить или отремонтировать надо вызывать специальных реставраторов, которые стоят в четыре раза дороже обычных рабочих. И его нельзя перекрасить, переделать или починить, не имея специального проекта, который будет утвержден управлением по охране памятников. Это все намного дороже.

Но вы тут причем граждане? Если у вас в квартире уникальный камин, да, вы как собственник должны будете государству его охранять, но все, что касается общедомовых дел — да, вы тоже собственник этого, но вы не заинтересованы. Это публичный интерес. Все граждане ходят мимо этого фасада, на него любуются. Поэтому мы предлагаем разделить ответственность между собственниками и государством, чтобы граждане оплачивали только ту часть капитального ремонта своего дома, которая вмещается в рамки обычного ремонта. А эта надбавка за реставрацию — должна ложиться на плечи государственных органов, которые признали ваш дом памятником. Вы же их об этом не просили.

Поэтому в нашем законопроекте мы предположили, что граждане должны платить как за обычный капремонт, а разницу оплачивает государство в лице федерального правительства, если это памятник федерального значения, регионального, если это памятник регионального значения и местный, если это памятник местного значения. Мы считаем, что это справедливо.

— Но эта инициатива не получила поддержки?

— Почему? Министерство культуры нас пока поддержало. Но для этого пришлось долго уговаривать. Сейчас эта идея находится внутри комиссии по законодательству правительства Российской Федерации.

Естественно, Минфину денег жалко, и он будет возражать. Минюст — тоже, но по той причине, что у нас по Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания своей собственности. И государство ему в этом не должно помогать. Но церковь, например, тоже является собственником своих объектов. Однако мы регулярно в бюджете выделяем очень крупные суммы на реставрацию объектов церковной собственности. Я не знаю, чем наши граждане хуже.

— Много ли таких домов?

— Их 13 тысяч с небольшим. Причем они разные — есть многоквартирные дома-памятники, как в Петербурге или в Москве, а есть крохотные, как в Крыму — дачи наших великих писателей, художников, которые были индивидуальными дачами, а потом превратились в двухквартирные домишки.

Вторая история — не все из этих домов нуждаются в капитальном немедленном ремонте. И мы посчитали, что будем их ремонтировать в течение 30 лет. Какие-то уже отремонтированы, какие-то не требуют капитального ремонта с выселением — там достаточно крышу, фасады сделать. Мы посчитали, что нам нужны не такие уж большие деньги — если все сразу начать ремонтировать получается 155 млрд на 30 лет. Но пока решения правительственной комиссии нет. Ждем.

— Есть ли еще неразрешенные вопросы, связанные с памятниками культуры?

— Есть такие штуки, как пещеры. Например, 15 тысяч лет до нашей эры пещеру в Башкирии очень красиво расписали первобытные люди. Она уникальная совершенно. Все признают. Но поставить ее на учет в реестр мы не можем. Потому что не решен вопрос — это же не недвижимость. Что это? Как ее ставить на учет? А не поставишь ее на охранный учет, она не появляется в реестре памятников.

Кроме того, у нас ни одного памятника подводной археологии, даже Фанагория не стоит на учете. Я уже не говорю про какие-то затонувшие корабли. А почему? Да потому что не решен вопрос. Чтобы внести в реестр памятников мы должны сделать кадастровую привязку, откадастрировать этот земельный участок подводный. А у нас это не предусмотрено законодательством.

— Не могу не спросить. В конце октября состоится очередное заседание Общественного совета при комитете. Я неоднократно видела, как Вы комментируете поведение его членов: рисунки, высказывания. Есть ли от него хоть какая-то польза, кроме внимания журналистов?

— Мне очень трудно отвечать, потому что Общественный совет формировался в основном председателем комитета Еленой Ямпольской. Но хочу сказать, что уже само внимание журналистов к работе этого совета уже положительно, потому что тогда есть внимание и к работе комитета. Я считаю, что все персонажи Общественного совета — очень достойные, и польза от них большая. Это Карен Шахназаров, Захар Прилепин. Сейчас в совет вошел Вадим Абдрашитов. Он очень большая умница. Человек с большим жизненным опытом. Я считаю, что вообще это очень полезно — советоваться с умными людьми.

— Спасибо за интервью!