Таролог объяснила, почему включившую «режим самоуничтожения» Бузову ждет участь Заворотнюк

Москва, 27 сентября. Певица и бывшая звезда «Дома-2» Ольга Бузова настолько не щадит себя и живет по принципу «объять необъятное», что рискует постичь участь Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Хворостовского. К такому выводу пришла таролог Марианна Абравитова.

По ее мнению, артистка включила «режим самоуничтожения» — хватается в работе «за все подряд». Таролог считает, что при таком темпе жизни недалеко до заболевания раком.

«Уровень перенапряжения, насыщенность эмоциями, бесконечные смены часовых поясов, недосыпы, потеря энергии могут привести к страшному заболеванию», — цитирует ясновидящую «Дни.ру».

Абравитова объяснила, что Бузовой во избежание страшной участи перечисленных знаменитостей необходимо сделать передышку и понять, чем она на самом деле хочет заниматься в жизни.

Артистка, по ее мнению, выбрала для себя слишком много занятий и с головой ушла в работу в первую очередь из-за проблем с личной жизнью. Не исключено, что Бузова пытается доказать бывшему супругу Дмитрию Тарасову, как много он потерял, констатировала таролог.

Напомним, телеведущая и звезда проекта «Дом-2» в 2016 году пережила развод с футболистом. Она признавалась, что была счастлива в браке и любила мужа, а развод стал для нее неожиданностью. Певица подчеркивала, что до сих пор не может понять, почему ее бросил бывший супруг.

Врачи диагностировали рак мозга у Фриске после того, как она родила сына. На протяжении двух лет солистка группы «Блестящие» боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

В настоящее время в центре внимания общественности находится актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Как пишут СМИ, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Однако официального подтверждения информации пока нет.