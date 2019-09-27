Политолог объяснил, почему Украина недостойна вернуться в СНГ

Украина недостойна вернуться в состав Содружества независимых государств, так как не имеет своего собственного правительства и не обладает полноценным суверенитетом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал известный политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков.

Марков прокомментировал заявление украинского вице-премьера по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрия Кулебы о том, что «СНГ является «клубом неудачников».

«Мне приятно слышать такое заявление украинского вице-премьера. Оно свидетельствует о том, что власти Украины все еще борются с СНГ в то время, как воссоединение с СНГ все еще популярно среди украинского населения, — констатировал политолог. — Та кампания чудовищной пропаганды, объединенной с террором, которая проводится против России и структур, в которых РФ играет важную роль, не достигла успеха».

Как указал политолог, несмотря на агрессивную риторику, Украина занимает последние строчки по социально-экономическим показателям среди стран содружества. Причиной стала политика властей страны.

«Украина была, видимо, богатейшей республикой Советского Союза при его распаде — консолидированная, много ресурсов, крупных предприятий. За время независимости инфраструктура страны была практически разгромлена, экономика уничтожена, население сократилось с 52 до примерно 30 миллионов человек», — перечислил проблемы Украины собеседник ФАН.

Содружество независимых государств выполняет целый ряд функций, отметил Марков.

«Во-первых, СНГ было создано для того, чтобы обеспечить мирный развод республик СССР, — указал политолог. — Кроме того, это был некий обман политическими элитами народов: народы хотели жить вместе — об этом говорят итоги референдума о сохранении СССР, а элиты хотели жить отдельно. И СНГ сыграло роль иллюзии объединенной страны».

При этом СНГ минимизировало ущерб от «развода» бывших республик Советского Союза. Кроме того, СНГ осуществляет так называемую «интеграцию нижнего уровня».

«В рамках СНГ существует активное сотрудничество по продаже железнодорожных электронных билетов. В рамках СНГ существует договоренность о выплате пенсий в том случае, если люди переезжают из одной страны в другую», — пояснил эксперт.

Также в СНГ сохраняется синхронизация технических параметров электросетей, которая позволяет в случае, если в одном месте произошла авария, перебросить электроэнергию в другую страну, добавил Марков.

Помимо прочего, СНГ — это пространство для других объединительных проектов.

«Именно в рамках СНГ родилось ОДКБ, которое эффективно работает. Именно в рамках СНГ появился Таможенный союз, который превратился сейчас в Евразийское экономическое сообщество, которое продолжает развиваться», — подчеркнул Марков.

Таким образом, эффективность СНГ ничуть не меньше, чем других региональных объединений, подытожил собеседник ФАН.

Возвращаясь у теме Украины, эксперт отметил, что в Киеве «нет правительства в обычном смысле этого слова».

«У Украине у власти находится коалиция военных преступников, иностранных агентов и авантюристов», — убежден Марков.

Поэтому Украина не может присоединиться к СНГ, пока «ключевые решения за нее принимают офицеры спецслужб иностранных государств». Население Украины не имеет возможности высказывать свою позицию.

«Там создано псевдообщество. Роль общества на Украине играет несколько десятков тысяч так называемых «активистов» — людей, которые получают деньги и специализируются на том, что они высказывают громкую политическую позицию, основывающуюся на ненависти к людям других политических взглядов», — рассуждает политолог.

В конечном итоге, Украина на данном этапе не может присоединиться к СНГ без восстановления суверенитета страны, подчеркнул собеседник ФАН.

«Украина находится под внешним управлением. Украина недостойна быть членом СНГ, поскольку не имеет своего правительства», — резюмировал Марков.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба назвал Содружество независимых государств «клубом неудачников». По словам украинского министра, Киеву нужно стремиться в «клуб удачников». Кулеба также выразил надежду, что Украина «неизбежно» станет членом Евросоюза.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вместо подобных рассуждений киевским властям необходимо поднять экономику страны до уровня 2013 года.