Политолог назвал планы вступления Украины в НАТО «бредом, который скоро закончится»

У Украины нет будущего в НАТО, а встречи по поводу ее вступления в Альянс носят «ритуальный характер», считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимался вопрос о возможном членстве Украины в НАТО.
«Вы абсолютно правы. Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства Украины в НАТО, — ответил Столтенберг в ходе встречи в Колумбийском университете.
Однако на вопрос о возможных сроках генсек НАТО ответить не смог. Он лишь подчеркнул, что «двери остаются открытыми». Столтенберг уверен, что для Украины и НАТО в данный момент важно сфокусироваться на реформах, которые помогут модернизировать и укрепить украинские институты, а также бороться с коррупцией и усиливать верховенство права.
Как утверждает Юрий Кот, подобные встречи генсека НАТО и украинского лидера носят «ритуальный характер», они призваны быть символом стремления вступления в Альянс.
«Это невозможно, но есть те, кому выгодно будет продолжать использовать подобную риторику. Другое дело, что им говорить особо не о чем. Скорее всего, разговор был очень обтекаемый и общий, без какой-либо конкретики. Но ее и быть не может, так как НАТО — это издыхающий зверь. Пройдет немного времени, и мы будем вспоминать его только в рамках истории», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.
Кроме того, у Зеленского очень сложная ситуация. Политолог отметил, что последние события на международной арене показали его как слабого президента.
«Его показали как несостоявшегося политика, которому в наследство досталась разодранная страна. Он шел на выборы, обещая одно, а когда стал президентом, оказался совершенно другим человеком. Он не может никому ничего гарантировать. Зеленский никак не управляет ни собственной страной, ни процессами, происходящими в ней. Мы стали обычной разменной монетой в крупных геополитических противостояниях между нашим государством и США», — добавил эксперт.
На Западе понимают, что с «этим человечком (Зеленским, — Прим. ФАН) нельзя иметь дело». Таким образом, последние события показывают, что Зеленский «идет на публичное унижение».
«Поэтому здесь все логично. Никакого НАТО на Украине не будет. И в ЕС ее не будет. Рано или поздно, но этот бред закончится, и мы будем вместе с Россией и Белоруссией», — сообщил Кот.
Отметим, в минувшую среду вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, однако изменит тактику в данном вопросе. Он напомнил, что сейчас у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ). В 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение к ПДЧ, однако эти действия не были восприняты положительно.
В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюзу нужно как минимум 10 лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации, а эксперты считают шансы Киева на вхождение в состав НАТО минимальными.