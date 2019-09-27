Мать мальчика из Ростова рассказала об ампутации руки из-за ошибки врачей

Ростов, 27 августа. Мать 11-летнего мальчика из Ростовской области, у которого из-за врачебной ошибки ампутировали руку, рассказала о случившемся.

По словам женщины, ее сын бежал по дорожке, наступил на мячик и упал, сломав руку. Как рассказала она в беседе с корреспондентом «360», в медучреждении им сказали, что необходимо сделать ренген и пройти обследование у травматолога, однако в районе его не оказалось.

«Нас направили к хирургу, который был дежурным на скорой. Он под наркозом вправил кость, которая была смещена — закрытый перелом со смещением в трех местах был», — рассказала собеседница телеканала.

Она заметила, что на руке у ребенка была небольшая ранка, но на нее врачи не обратили внимания. После того, как отошел наркоз, мать с сыном отправили домой без назначения какой-либо терапии.

Через несколько дней они должны были ехать к детскому травматологу в Ростове. Но к этому времени «мы бы уже не выжили», объяснила женщина, отметив, что начала стремительно развиваться гангрена.

«Поэтому приехали по скорой в областную клиническую больницу в Ростов, и в 9 или в 10 часов вечера нас уже оперировали. Пытались спасти руку, потому что гангрена развивалась очень стремительно, рука была черная», — поделилась она.

По словам матери ребенка, мальчику ампутировали руку по плечо, так как началось заражение крови. Женщина сообщила, что в настоящее время уже возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Также, как заметила мать ребенка в беседе с «360», ситуацией заинтересовались в Росздравнадзоре.