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Матвиенко заявила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру ООН

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Матвиенко заявила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру ООН

Москва, 27 сентября. Россия готова разместить у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН), если такое предложение поступит, об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединенных Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что перенос штаб-квартиры ООН — «непростая тема». Для создания инфраструктуры наподобие той, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, потребуются сотни миллиардов долларов.

«Но вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении. Тем более ООН существует на взносы государств-членов», — добавила Матвиенко.

Матвиенко заявила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру ООН

Кроме того, спикер Совфеда призвала ООН пересмотреть свое соглашение с США о размещении штаб-квартиры. Матвиенко заявила, что организация должна самостоятельно решать, какие национальные делегации должны принимать участие в мероприятиях ООН и получать разрешение на въезд в Штаты. Задача Госдепа США должна сводиться к техническому проставлению штампов.

«Мне кажется, именно так сейчас надо поставить вопрос и лишить США права влиять на состав национальных делегаций путем визовых манипуляций», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда назвала ситуацию с невыдачей виз США части российской делегации «беспрецедентной и неприемлемой», а также свидетельствующей о вседозволенности Вашингтона. США грубо нарушили взятые на себя обязательства, подытожила Матвиенко.

Напомним, 24 сентября стало известно, что посольство США не выдало визы десяти членам официальной делегации РФ для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». В свою очередь Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств, а также выступила за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Нации. Дипломат назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки на сессию Генассамблеи ООН «хамством», которое нельзя терпеть. Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.

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Источник: РИА Новости
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