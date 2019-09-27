Путин обсудил с Совбезом перспективы урегулирования в Сирии

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудил дальнейшие перспективы урегулирования ситуации в Сирии после завершения формирования конституционного комитета САР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, на совещании состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Песков.

На совещании, по словам чиновника, присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава министерства обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, начальник Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, на этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета Сирии. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на днях сообщил, что первое заседание органа запланировано на 30 октября.

ДРСМД окончательно прекратил свое существование 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона. Поводом для выхода США из договора послужили безосновательные обвинения в адрес России: американская сторона утверждала, что Москва якобы не выполняет свои обязательства. При этом российская сторона неоднократно уличала Вашингтон в несоблюдении соглашения. Москва все обвинения категорически отрицает.