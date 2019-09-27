Матвиенко объяснила, как публикация разговора Трампа и Зеленского повлияет на лидера США

Москва, 27 сентября. Публикация стенограммы состоявшегося летом телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского дискредитирует Вашингтон и нарушает все нормы межгосударственных отношений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, после обнародования записи существенно сократится число глав государств, готовых общаться с Трампом.

Действия американского истеблишмента, в частности публикация телефонного разговора Трампа и Зеленского, показывают «худшие стандарты политической борьбы» и дискредитируют США, заявила Матвиенко.

«Это уже противоречит и здравому смыслу, и всем нормам межгосударственных отношений, международным дипломатическим правилам и так далее», — пояснила политик в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, после инцидента с публикацией стенограммы разговора Трампа и Зеленского существенно сократится число лидеров стран, которые будут готовы разговорить с американским лидером.

«Или это превратится в формальный диалог ни о чем, ведь есть много деликатных вопросов, которые могут обсуждаться строго конфиденциально», — добавила спикер Совфеда.

В СМИ просочилась информация, что в разговоре с Зеленским Трамп мог попросить его о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, напомнил «ФедералПресс». В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора, которая подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование.

Члены Демократической партии США начали процедуры импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи у иностранного государства для вмешательства в избирательный процесс в США через попытку дискредитации Байдена-старшего, который может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Американский лидер обвинения отрицает, отметила «Газета.ру».