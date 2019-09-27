Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель у берегов Швеции

Стокгольм, 27 сентября. Суд в Швеции решил арестовать на две недели гражданина РФ — капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Хельсингборга. Об этом сообщила представитель генконсульства России в европейской стране Надежда Пронина.

В пятницу в Швеции прошли слушания по поводу заключения россиянина под стражу.

«Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда», — указала консул-советник.

По словам Прониной, капитан фактически подтвердил, что за несколько часов до случившегося у берегов Хельсингборга употреблял алкоголь.

«Выпил немного пива», — процитировала его дипломат.

Консул-советник отметила, что капитану может грозить тюрьма, если он действительно управлял судном в нетрезвом состоянии.

О том, что грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель у берегов Швеции стало известно в среду. Как сообщили в береговой охране королевства, все семь членов экипажа — россияне. По информации СМИ, ЧП могло произойти из-за того, что капитан уснул за штурвалом. Его подозревают в управлении судна в нетрезвом состоянии и неосторожности. По факту инцидента ведется расследование.

По информации мониторингового сервиса Marine Traffic, Baltic Carrier следовало из Калининградской области в шведский Линчепинг. Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна.