В Киеве признали неэффективность санкций против России

Украинские политологи и экономисты представили в Киеве объемный доклад под названием «Санкции против России: перспективы, успехи и недостатки международного санкционного режима». Главный вывод исследования — санкционные усилия Запада поначалу нанесли ущерб, но за пять лет РФ сумела к ним прекрасно приспособиться и даже обратить в свою пользу. Поэтому ограничения нужно срочно расширить и углубить. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий.

Доклад почти год готовился членами нескольких неправительственных институтов — Международного центра перспективных исследований, Украинского института будущего, польской инициативы «Санкции-2020», Института мировой политики и т. д. Как заявили аналитики, «санкции как инструмент between wars and words («между войнами и словами». — Прим. ФАН) остаются единственным способом давления на внешнюю политику России и одновременно ограничения ее потенциала». При этом сильная сторона санкций — в их гибкости и широте диапазона, а ключевая слабость — в малой силе воздействия на процесс принятия решений в Москве».

Как заявил глава Института национальной политики Юрий Шулипа, еще одна проблема экономических санкций — их эффективность сложно замерить.

«Транснациональные экономические процессы содержат массу факторов, способных иметь как положительный, так и отрицательный эффект для России, — считает он. — Это позволяет манипулировать темой их эффективности. Москва пытается убедить мир в том, что наложенные на нее санкции в итоге оказались полезны ее экономике — благодаря так называемому импортозамещению».

Украинские аналитики оценили общий ущерб РФ от введенных против нее санкций примерно в 170–175 миллиардов долларов начиная с 2014 года. При этом они признали, что за пять лет страны Евросоюза, против которых действуют российские контрсанкции, потеряли более 250 млрд долларов. О том, сколько потеряла экономика Украины, ранее ориентированная в основном на торговлю и взаимодействие с Россией, киевские эксперты упоминать не стали. Ведь считать потерянные деньги в чужом кармане всегда легче.

Политологи также дали ряд рекомендаций «с учетом пятилетнего опыта применения санкций против России». Они предложили такие шаги:

— избрать главной целью санкций «повышение цены применения силы за нарушение международных норм»;

— активнее использовать угрозы применения ограничений и определить оптимальные характеристики санкционного режима;

— расширить список лиц и компаний, на которых распространяется действие персональных санкций.

Среди таких фигур они назвали Сергея Ролдугина как «приближенного к Владимиру Путину человека», миллиардера Сулеймана Керимова, сына генпрокурора России Игоря Чайку, а также миллиардера Ивана Саввиди и нынешнего «угольного короля Донбасса» Руслана Ростовцева. Кроме того, экономисты пообещали, что будут рекомендовать внести в черный список Международный инвестиционный банк, якобы занимающийся оборотом «серых» миллиардов долларов в подсанкционных сферах.

В их заявлениях постоянно звучали тревожные (для Украины) нотки — «санкционный режим шатается». По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, «с самого начала было ясно, что антироссийские санкции — это временный и ненадежный инструмент давления».

«Вопросы снятия или ослабления санкций против РФ все чаще возникают на повестке дня государств Запада. Спрос на такую риторику будет расти в Европе, находя все большую политическую поддержку и общественное одобрение. Особенно это касается таких стран, как Франция, Италия, Венгрия, Греция, где сильны симпатии к России, — сообщил он. — Кроме симпатий, есть и общие интересы, например в энергетической и торговой сферах. Ситуация с «Северным потоком — 2» указала на то, что поиск выгод отдельными странами также угрожает единству санкционного фронта».

Капитоненко признал, что вскоре санкции с России могут начать постепенно снимать. Поэтому, считает он, любые послабления ограничений должны быть «жестко привязаны к конкретным шагам, которые будет делать РФ в плане компенсации ущерба, причиненного международной безопасности». Во-вторых, начинать ослабление лучше с дипломатических санкций, а завершать финансовыми. Экономисты рекомендовали «доносить через СМИ населению России, что санкции более эффективны, чем кажется, и что российские контрсанкции вредят самим россиянам».

Наиболее объективно выступил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Он сообщил, что пятилетние антироссийские санкции имели кратковременный эффект на РФ. А некоторые страны Запада, например Германия, даже при наличии ограничений практически не снизили объем своей внешней торговли с этой страной.

«Если в 2014–2015 годах ВВП России проседал вследствие санкций, то с 2016-го он пусть не сильно, но стабильно растет. И это — большой негатив для Украины, — признал Тышкевич. — По данным международных экспертов, с 2017 года российская экономика полностью приспособилась к внешнему давлению и успешно развивается. А объем золотовалютных резервов РФ не только вернулся на досанкционный уровень, но и превысил 530 миллиардов долларов. Главное для нас — не испытывать иллюзий, что усиление или ослабление санкций против России происходит с учетом пожеланий Украины. Наша страна здесь является лишь инструментом воздействия на ситуацию».

Кроме того, киевские политологи признали, что смягчение дипломатических санкций против РФ уже началось. В этом году были восстановлены полномочия делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы — «шаг, который был сделан из-за опасений, что дипломатическая изоляция России может играть скорее против остальных государств, чем против нее». Похожая логика движет и теми политиками, кто ратует за возвращение РФ в «Большую восьмерку», которое вполне может состояться в 2020 году.

Вообще, по впечатлениям ФАН, в украинском истеблишменте об антироссийских санкциях любят говорить с каким-то садистским удовольствием. Здесь абсолютно уверены, что США и особенно Европа должны расширять и углублять их без конца. Расчет украинцев прост — мол, «у Запада хватит финансовой мощи надолго, а Украина от санкций никак не страдает». Всегда ведь легче вести экономическую войну чужими руками.

Тем не менее даже здесь, в Киеве, понимают, что многие страны Европы уже устали от санкционного режима, ежегодно отнимающего у них миллиарды евро. Это прекрасно видно и по риторике французского президента Эммануэля Макрона, и по высказываниям итальянских политиков, по выступлениям лидеров Чехии, Венгрии и других стран. Как только начнется выполнение минских соглашений, санкционный режим будет стремительно сыпаться. Однако в Киеве продолжают делать вид, что ограничения против России будут действовать вечно. Видимо, местным политикам от этого легче жить.