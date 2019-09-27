Малахов выразил сожаление, что в Киргизии неправильно поняли его слова

Москва, 27 сентября. Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова о водителе-мигранте Исламбеке Акбарове были неверно истолкованы. Он добавил, что не мог представить, что заявление в эфире программы может вызвать «столько негодования» у жителей Киргизии.

По словам телеведущего, он за пару суток получил более 20 тысяч откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал Малахов в авторской колонке на сайте журнала Starhit.

Он добавил, что в его программе работают представители более 10 национальностей.

Телеведущий также заявил, что преступления, преступники и жертвы «не имеют национальности и гражданства», так как перед законом все равны. Малахов добавил, что знаком с киргизским народом не только по произведениям писателя Чингиза Айтматова и иллюстрациям художника Семена Чуйкова, но и по личным встречам.

Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность заявлениями российского телеведущего, которые он сделал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, в выпуске программы 24 сентября Малахов прокомментировал ДТП, в котором погиб сын миллиардера — 26-летний Александр Маругов. Авария произошла на Фрунзенской набережной в Москве несколько месяцев назад: мотоцикл, на котором ехал Маругов, столкнулся с такси. За рулем автомобиля находился 23-летний уроженец Киргизии Исламбек Акбаров. В эфире своей программы Малахов предположил, что из-за плохой социально-экономической ситуации в Киргизии Акбаров мог специально устроить смертельную аварию за денежное вознаграждение.