Николаев опубликовал раритетное видео с молодой Пугачевой

Москва, 27 сентября. Композитор и певец Игорь Николаев опубликовал раритетное видео с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Ролик 1986 года он выложил на своей странице в Instagram.

На видео 37-летняя Пугачева прогуливается по городу в сиреневом плаще и с крупным бантом на голове. Звезда исполняет песню «Прости, поверь». Музыку и стихи для этой композиции написал Игорь Николаев, сообщает «Утро.ру».

«Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!» — написал композитор.

Многие подписчики Николаева очень положительно отозвались о раритетном видео.

«До сих пор помню восторг от премьеры этой песни», — приводит слова одного из комментаторов «Культуромания».

«Ах, какое было время! Мы молодые, наши кумиры молодые под эти песни влюблялись и мечтали», — ностальгирует semenovaotula.

«Душевно, чисто, откровенно», — отметила gulya2170.

«Моя любимая Алла! Неподражаемая! На все времена!» — восхитилась inna_gryshyna.

«Только вчера пела в ванной эту замечательную и любимую мной песню, а сегодня она мне встречается тут», — поделилась ansku842.

«Сейчас нигде и не слышно такие душевные песни!!! Хорошо, что есть Интернет — набрал и смотри, и любуйся», — написала lidiia_sviridova.

Отметим, что Николаев — не единственный российский артист, публикующий у себя в Instagram раритетные видео. Так, недавно его бывшая супруга певица Наташа Королева выложила на своей странице ролик, вероятно, снятый в 1990-е, на котором композитор купается вместе с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым.