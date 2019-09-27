Москва, 27 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за бездействие вместо прекращения огня в Донбассе и выполнения минских соглашений. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила, что Зеленский несет ответственность за бездействие в Донбассе. Она прокомментировала выступление Зеленского в ООН. Украинский глава в Нью-Йорке обвинил Россию в «развязывании войны». Матвиенко указала на угрозу необратимых последствий. Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский показал пулю, которая якобы убила украинского оперного исполнителя Василия Слепака.

Зеленский уточнил, что он защищал Украину от якобы существующей «российской агрессии».

Зеленский добавил, что считает своими первоочередными задачами завершение боевых действий на юго-востоке Украины, а также возвращение всех «оккупированных территорий».

Президент Украины отметил, что стоит такая пуля всего десять долларов, и, «к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни».

Выступление Зеленского тут же прокомментировал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Он напомнил, как пятый президент Украины Петр Порошенко в январе с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе потрясал продырявленным куском металла, заявляя, что он выпилен из обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

«Зеленский в ООН принес пулю. В ближайшие часы мемы о куске автобуса и паспортах погасят рейтинг процента на 3. Давайте. Мочите себя. Закапывайте», – написал Шарий на своей странице в Facebook.

Отметим, что попытки Киева обвинить Россию и ополченцев ДНР и ЛНР в обстреле автобуса в Волновахе, развенчали наблюдатели ОБСЕ. По словам постпреда РФ в этой организации Андрея Келина, данные миссии показали несостоятельность версии Киева. С самого начала гражданской войны на Украине Москва не устает повторять, что не является участницей этого конфликта и, наоборот, заинтересована в том, чтобы кризис в этой стране закончился как можно скорее.