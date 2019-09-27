Стали известны причины визита бывшего главного тренера «Милана» в Москву

Москва, 27 сентября. Бывший главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо прибыл в Москву в четверг, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, 41-летний специалист в ходе своего визита примет участие в съемках программ для канала «Матч ТВ», а также посетит встречу «Локомотив» — «Зенит», на которой, возможно, выступит в роли эксперта.

Отмечается, что речи о возможной работе Гаттузо в России в настоящий момент нет. Ранее СМИ предполагали, что тренер может возглавить «Спартак» или «Динамо», которые в скором времени могут пойти на тренерские рокировки.

Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 до 2012 года как игрок, а затем тренировал команду в 2017–2019 годах, однако летом покинул клуб. В настоящий момент он находится в поиске работы, а итальянские СМИ сватают его в «Лацио» и «Дженна».

В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.