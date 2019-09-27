Россия и Китай заявили о нежелании участвовать в дальнейшем всемирном развале

Главным итогом прошедшего 17 сентября открытия 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стало стойкое ощущение того, что сейчас «объединенные нации», словно легендарные стаи леммингов, устремлены к обрыву, и на этом славном пути их уже не остановить.

Даже хорошо, что лидеры России и Китая в Нью-Йорк не приехали и в этом сумасшедшем доме участия не принимали. Потому что слушать бреды «климатической Жанны д`Арк» Греты Тунберг, подаваемые Соросом и Ко как некое откровение свыше, — удовольствие явно ниже среднего.

Оно, конечно, устами младенца глаголет истина, но в данном случае «младенцу» уже 16 лет и о каком-то психическом, да и физическом здоровье этой шведской «не-школьницы» говорить не приходится. А вот факт, что настолько больному персонажу была предоставлена трибуна на пленарном заседании ООН, сам по себе свидетельствует даже не о кризисе, а о близкой катастрофе, про которую сейчас буквально криком кричат во всем мире.

Деньги? Если верить прогнозам крупнейших финансовых институтов, то крах, намного более сильный, чем после банкротства Lehman Brothers в 2008 году и даже чем в годы Великой депрессии, может начаться чуть ли не завтра, а уже в течение ближайшего года — 100%.

Энергия? В апокалиптических прогнозах «прохождения энергетического пика» человеческой цивилизации с возвращением оной чуть ли не в каменный век недостатка не было и ранее, а после «атаки дронов» 14 сентября эти сценарии уже явно переходят в практическую плоскость.

Производство? Примерно 40% так называемого реального сектора экономики приходится на создание изначально не подлежащего потреблению продукта: от пластиковых упаковок продовольствия до отвалов месторождений полезных ископаемых, и эта доля неуклонно растет.

Информация? Ее потоки, которые растут в геометрической прогрессии, все больше загрязняются фейками, а технологии «очистки» этого «товара», столь же необходимого для жизни, как вода или воздух, пока отсутствуют или не используются.

Продовольствие? Пищи в традиционном понимании этого слова на планете почти не осталось. Бал там правят химия и биотехнологии, что, не исключено — «мы есть то, что мы едим», и сказывается, в конце концов, на адекватности человеческой цивилизации в целом…

Этот список можно продолжать почти до бесконечности — здесь выделены только самые главные, на взгляд автора, моменты, характеризующие тот цивилизационный тупик, в котором сегодня оказалось человечество. И — самое главное! — никакого выхода из этого тупика до сих пор не просматривается. Кроме, разве что, кардинального сокращения населения нашей планеты всеми существующими и перспективными способами, а это, собственно, одна из форм самоубийства, не более того.

Какими бы соображениями — ресурсными, демографическими, климатическими, расовыми, финансовыми и другими — это ни оправдывалось, на самом деле, налицо цивилизационная капитуляция, признание того, что все развитие биосферы и ноосферы Земли, все подвиги и достижения человечества за тысячи лет его существования оказались по большому счету бессмысленными, а какая-то общая для всех людей цель не только отсутствует, но и невозможна в принципе.

Это даже не исторический пессимизм, а исторический нигилизм, который будет только нарастать и оказывать все большее деструктивное воздействие на человечество в целом и на отдельные его сообщества (особенно — на маргинальные, как показывает пример Украины) в частности. Если, конечно, рано или поздно не будет найдена адекватная и эффективная альтернатива развития, которая сумеет подтвердить, что само существование человечества — не какая-то временная аномалия этого мира, а, напротив, неизбежное проявление законов и интенций нашей Вселенной.

Однако пока такая «матрица» отсутствует не только на практике, но и в теории, внутрисистемный хаос продолжает нарастать. Тем более что наша страна, Россия, за счет которой «коллективный Запад» вознамерился было на некое время «закрыть» большинство текущих проблем, как это уже было в ситуации с развалом Советского Союза, выступить в роли «жертвенного медведя» категорически отказалась и подкрепила этот свой отказ мощными силовыми аргументами.

К ним президентом Путиным пока добавлены два аргумента, можно сказать, идеологических: «мир без России нам не нужен» и «либеральная идея себя изжила». Первый из них означает как раз то, что мировые, цивилизационные проблемы надо решать не за счет России, а вместе с ней. А второй — то, что для этого нужно искать другую, отличную от либерализма, мировоззренческую «матрицу».

Пока Россия и Китай заявили лишь о своем нежелании участвовать в дальнейшем всемирном развале. Для этого, следует признать, у них сегодня по большому счету есть все необходимое, чтобы обеспечить себе гарантированное выживание «против Запада, на руинах Запада и за счет Запада». Но прозвучат ли из Москвы или Пекина «новые заповеди для человечества»? И если прозвучат, то когда? Эти вопросы пока остаются открытыми.