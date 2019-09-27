Секретарь СНБО Украины подал в отставку

Киев, 27 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал в отставку. Об этом проинформировали в пресс-службе офиса президента страны Владимира Зеленского.

Известно, что заявление об отставке было написано перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. В сообщении пресс-службы президентского офиса отмечается, что он рассмотрит соответствующее заявление, когда вернется в Киев.

Данилюк подтвердил, что, действительно, написал прошение об отставке, однако он останется на своем посту «до решения президента». Пост секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, на посту главы СНБО Данилюк находился с 28 мая. Ранее он занимал должность министра финансов Украины и советника по международной политике и экономике кандидата в президенты Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая могут быть уволены уже через полгода. По его словам, оба министра были назначены на переходной период.

Напомним, Рада поддержала кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.