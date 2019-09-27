Москва, 27 сентября. Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала, что узнала о своем разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V из новостей в Интернете.

«Мисс Москва — 2015» рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии. Воеводина отметила, что их брак с Мухаммадом V распался, когда она была на четвертом месяце беременности. О том, что супруг ушел от нее она узнала от СМИ — прочитала новости в Интернете. Ни муж, ни его представители не связывались с российской моделью по этому вопросу.

Девушка вспомнила, что экс-король Малайзии уехал от нее в декабре прошлого года и с того момента не пытался связаться с ней ни одним из возможных способов.

«Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо, — приводит слова «Мисс Москвы — 2015» Daily Mail. — Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка».

Как выяснили журналисты, Мухаммад V развелся с российской моделью при помощи процедуры «тройной талак». Для этого мусульманину достаточно трижды сказать слово «развод». Россиянка настаивает, что не получала никаких официальных документов и никогда не слышала в своем присутствии «развод».

Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре прошлого года. В апреле этого года россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через 1,5 месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ предполагают, что это связано с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.

Ранее официальные представители бывшего верховного правителя Малайзии и султана Келантана заявили, что Мухаммад V сожалеет о том, что женился на Воеводиной, передает «Газета.ru».