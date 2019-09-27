Онколог назвал симптомы болезни Фриске, Хворостовского и Заворотнюк

Москва, 27 сентября. Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко объяснил, почему при одинаковом диагнозе оперный певец Дмитрий Хворостовский прожил дольше, чем Жанна Фриске, и призвал не проводить параллель с болезнью Анастасии Заворотнюк.

За последние годы сразу несколько российских звезд скончались от глиобластомы – злокачественной опухоли головного мозга. Врач отметил, что среди онкологических заболеваний рак мозга встречается у 5-6% пациентов. Отличительной чертой этого недуга является стремительное развитие.

Михайленко добавил, что первыми симптомами злокачественных новообразований головного мозга являются головная боль, не проходящая от приема обезболивающих лекарств, тошнота, рвота и головокружение.

Однако симптомы зависят от местоположения образования и стадии, на начальной стадии рак мозга может протекать бессимптомно. Затем заболевание может стать причиной низкого давления, снижения зрения и слуха, ограничения движения мышц и сильных головных болей.

В случае выявления раковой опухоли в головном мозге задача врачей сводится к тому, чтобы сократить опухоль до таких размеров, чтобы она не давила на важные органы. В случае успешного лечения образование можно удалить, а затем провести химиотерапию или гамма-терапию.

Врач обратил внимание на то, что Хворостовский после постановки такого диагноза прожил примерно два с половиной года, Фриске — около двух лет.

«Почему Хворостовский прожил дольше, а Жанна Фриске меньше? Это зависит от того, какая была гистологическая структура опухоли и от методов лечения, которые им проводили», — объяснил врач.

По словам Михайленко, эффективность лечения зависит от длительности и стоимости, от того, на какой аппаратуре и какими химиопрепаратами проводится терапия. Кроме того, влияет чистота химиопрепаратов.

Врач добавил, что основной причиной появление глиобластомы является генетические изменения гена АРС, которые передаются по наследству. Если у родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, то есть вероятность развития болезни.

Михайленко опроверг слухи о том, что на появление болезни у Заворотнюк могло повлиять ЭКО. Врач призвал не искать взаимосвязь между болезнями артистов, однако отметил, что спровоцировать развитие рака может мощная нагрузка на организм.

«Печально, но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная, и это воспринимается как Божья благодать», — подытожил врач в комментарии «Дни.ру».

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. По не подтвержденной семьей Заворотнюк информации, у актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи.

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые высказался о состоянии жены. Связаться с ним удалось коллеге спортсмена — Алексею Ягудину. По его словам, Чернышев был крайне немногословным и на вопрос о состоянии Заворотнюк ответил: «Молимся».

Ранее сообщалось, что женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, где лежит актриса Анастасия Заворотнюк, предложила за вознаграждение предоставить фото и видео якобы больной звезды. Рассылка с предложением выкупить «снимки Заворотнюк» пришла на почту сразу нескольких СМИ, в том числе и Федерального агентства новостей.