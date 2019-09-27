Эксперты назвали способы борьбы с синдромом раздраженного кишечника

Москва, 27 сентября. Около 20% населения планеты страдают от синдрома раздраженного кишечника (СРК). Специалисты рассказали, как выявить заболевание и назвали способы борьбы с ним.

Ученые подчеркнули, что многие люди по разным причинам избегают посещения врачей, считая боль в животе и проблемы со стулом пустяком, а вовсе не симптомами заболевания, которое требует лечения.

К синдрому, часто сопровождающемуся вздутием живота, по мнению экспертов, приводят частые стрессы. Ученые не исключили, что причиной возникновения заболевания могут стать также сбои в гормональной системе, малоактивный образ жизни и неправильное питание.

Как пишет Planet Today, для получения точного диагноза необходимо пройти обследование и сдать указанные врачами анализы, а также сделать колоноскопию и рентген желудка. При его подтверждении пациенту, как правило, назначается специальная диета, препараты от диареи и вздутия живота. В некоторых случаях эксперты советуют сеансы психолога.

Ранее австралийские ученые для снижения риска развития рака кишечника порекомендовали включить в рацион продукты питания, богатые клетчаткой, причем в количестве около 30 граммов в день. Эксперты подчеркнули, что треть случаев возникновения злокачественных опухолей кишечника связана с курением и неправильным питанием.

При этом ученые из университета Коннектикута выяснили, что внешним признаком проблем со здоровьем является состояние зубов и полости рта.