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Минобороны РФ назвало число сбитых при попытке атаковать базу «Хмеймим» беспилотников

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Минобороны РФ назвало число сбитых при попытке атаковать базу «Хмеймим» беспилотников

Москва, 27 сентября. Почти 120 беспилотных летательных аппаратов террористических организаций было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на расположенную в Сирии российскую базу «Хмеймим», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, террористы, попытавшиеся атаковать базу, запускали беспилотники чаще всего из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед.

«Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — заявил Конашенков.

Кроме того, как отметил представитель Минобороны, российские зенитные ракетные средства ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2» «уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами». По его словам, с начала этого годы было ликвидировано 27 реактивных снарядов, которые принадлежали террористическим организациям.

Конашенков также сообщил, что в середине августа была осуществлена попытка массированного налета летательных аппаратов.

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Источник: Министерство обороны РФ
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