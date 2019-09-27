Сирия, 27 сентября. Блокпост сирийской армии обстрелян боевиками в Даръа. Израильский самолет-разведчик замечен в 60 километрах от базы ВМФ РФ в Тартусе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают отряды сирийской армии на севере Хамы и нанесли течечные удары с воздуха по укрепления джихадистов на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападение на блокпосту в Даръа, столкнулись с радикалами на севере провинции Хама.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на контрольно-пропускной пункт SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным взяла в плен двух военнослужащих сирийской армии.

Курды: задержали в ходе рейда боевика «Исламского государства» в районе деревни Аль-Джиа в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Тартус

Самолет израильских ВВС был замечен вблизи российской военно-морской базы в провинции Тартус, как сообщает новостной портал Al Masdar. Согласно медиапорталу Avia Pro, израильские военные самолеты были замечены примерно в 60 километрах от побережья Сирии – впервые на столь близком расстоянии к базе РФ. Военный самолет совершил полет над территориальными водами Ливана, в районе Средиземного моря между восточным побережьем Кипра и западным побережьем Сирии. По информации портала, израильские разведывательные самолеты проводит разведку местоположения ПВО российских и сирийских вооруженных сил. Сирийские и российские системы противовоздушной обороны были приведены в состояние повышенной готовности на 72 часа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели плановый рейд в районе поселка Аль-Джиа. Согласно данным портала Deir Ezzor 24, курдам удалось арестовать боевика «Исламского государства».

Источник также сообщает, что в районе города Дибан неизвестные боевики в очередной раз совершили нападение на контрольно-пропускной пункт SDF. Два вооруженных лица на мотоцикле открыли огонь по блокпосту курдские боевиков, после чего скрылись в неизвестном направлении. Курды подозревают в нападении боевиков из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Сведения о последствиях случившегося и количестве пострадавших все еще не были оглашены.

Провинция Даръа

Ожесточенные столкновения вспыхнули в городе Ас-Санамейн на севере провинции Даръа между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной группой неизвестных боевиков, которые обстреляли из пулемета контрольно-пропускной пункт и медицинский комплекс Аль-Сук. Как сообщает новостной портал Step News, перестрелка продолжалась более двух часов и в результате обе стороны понесли потери. Двое военнослужащих САА: Мухаммед Фуада аль-Фалах и Ибрагим Абдул-Газиа скончались. Один из нападающих был смертельно ранен. Предполагается, что атака была совершена боевиками, которые ушли в подполье после освобождения территорий провинции, а ранее выступали против заключения каких-либо соглашений с сирийским правительством. Вчера в городе Млейха Аш-Гарбия был убит один из высокопоставленных сирийских чиновников - Галеб Хуссейн Аз-Зуби, который принимал участие в процессе мирного урегулирования конфликта с боевиками вооруженной оппозиции летом прошлого года. После нападения в Даръа было переброшено подкрепление.

Позднее в Ас-Санамейн прибыло подкрепление правительственных сил, включая танк и несколько бронемашин, как передает источник в сети Twitter Nagi Nadjar.

Провинция Хама

Источники, приближенные к боевикам «вооружённой оппозиции» распространяют сообщения о том, что боевикам удалось взять в плен двух солдат САА в районе деревни Хамра, в долине Аль-Габ, как передает медиапортал Step News Agency. Данная информация пока не подтверждена правительственными СМИ и нуждается в проверке.

Дислоцированные в районе лагеря Джурин отряды правительственной армии нанесли удар из средней и тяжелой артиллерии по укрытиям джихадистов в районе поселка Мансур и Аль-Амикия, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy). Боевые вертолеты ВВС Сирии сбрасывают на укрепления радикалов бомбы в районе деревни Сармания и в предместьях поселка Аль-Амикия. Сведения о потерях джихадистов пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.