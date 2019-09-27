Клинцевич посоветовал назвавшему СНГ «клубом неудачников» Кулебе не плевать в колодец

Москва, 27 сентября. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба настроил против себя все страны СНГ, которые вряд ли теперь будут иметь с ним дело. Такое мнение в пятницу выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя недавнее заявление Кулебы, который назвал СНГ «клубом неудачников».

«Что называется, не плюй в колодец. Не думаю, чтобы какое-либо государство, входящее в СНГ, станет теперь иметь дело с украинским вице-премьером», — отметил сенатор.

Клинцевич также обратил внимание на то, что слова о «клубе неудачников» исходят от чиновника, представляющего страну с разрушенной экономикой, нищим населением и работающим вхолостую госаппаратом.

Напомним, что ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил, что Киев не стремится обратно в СНГ, поскольку эта организация является «клубом неудачников», объединяющим страны, которые не смогли «цивилизованно расстаться». По мнению чиновника, с такими соседями у Украины нет будущего, поэтому она взяла курс на «клуб удачников» — Евросоюз.

Несмотря на то, что ЕС пока не торопится расширить свой состав, Кулеба уверен, что рано или поздно Брюссель «сам придет и предложит» Киеву членство. Украинское руководство же до той поры будет продолжать шаги по выходу из «русского мира» и дистанцированию от СНГ.

Напомним, что украинские власти после госпереворота 2014 года взяли курс на вступление в ЕС и НАТО. Несмотря на то, что обе организации высказывают полную поддержку украинским партнерам, ни одна из них пока что не готова принять Киев в качестве нового члена. Во многом этому мешает продолжающаяся на Украине гражданская война и высокий уровень коррупции.