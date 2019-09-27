В Госдуме предложили перевести в «цифру» документооборот в банках

Москва, 27 сентября. Документооборот в банках и на финансовых рынках могут вскоре полностью перевести в электронный формат. Соответствующий законопроект подготовил член Госдумы Анатолий Аксаков.

Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку объяснил, что авторы хотели предложить переход на «цифру» всем отраслям, но пока решили сосредоточиться на банках, где документы, зачастую ненужные, хранятся на больших площадях.

«Мы предлагаем, чтобы банки смогли перевести в цифровой формат не только свои архивы, но и производить все сделки и операции», — цитирует его «Парламентская газета».

Аксаков добавил, что уже вносил проект закона на рассмотрение Госдумы в марте этого года. Тогда документ вернули на доработку из-за замечаний правоохранительных органов. Депутат обратил внимание, что критика была справедливой — формат признали рискованным, поскольку из-за него могли потеряться бумажные документы, имеющие юридическую или историческую ценность.

Глава комитета заверил, что все юридические нюансы были учтены, поэтому он надеется на одобрение законопроекта Госдумой.

В августе, напомним, российские госслужащие выполнили тестовое задание на знание правил «цифровой гигиены», показав высокий результат. Проверка сотрудников ФСО, МЧС, Минфина, ФНС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы и Московского метрополитена на знание правил безопасности при работе с компьютером прошла в рамках «Туристического слета — 2019».

Ранее Банк России сообщил о резком росте количества мошеннических звонков клиентам банков с подменой номеров кредитных организаций.