Акиньшина возмутила подписчиков эротическим спектаклем

Москва, 27 сентября. Актриса Оксана Акиньшина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, снятую во время эротического спектакля в Мадриде. Кадры видеоролика возмутили подписчиков.

В опубликованной видеозаписи женщина задействована в сцене, имитирующей оральный секс с несколькими мужчинами. На других кадрах женщина исполняет танцевальные движения в компании обнаженных мужчин.

«Немного оперы! Гендель-Шмендель! Не робеем!» — написала Акиньшина в комментарии к публикации.

Эта запись в соцсети вызвала негативную реакцию подписчиков актрисы. Пользователи раскритиковали опубликованное видео.

«Я многое в жизни видела. Но чтобы такое на сцене театра… Нет», — написала одна из пользовательниц. «Отвратительно, фу», — отметил другой комментатор. «И что хотел этим сказать автор этого…» — задался вопросом еще один комментатор.

В августе Оксана Акиньшина сообщила о разводе с супругом. Она выразила надежду на то, что бракоразводный процесс пройдет спокойно и не причинит вреда детям. Актриса состоит в браке с бизнесменом Арчилом Геловани с 2012 года. Пара воспитывает воспитывает двух сыновей и дочку.

Напомним, Оксана Акиньшина известна по ролям в фильмах «Сестры», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2002–2007 годах актриса встречалась и жила вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.