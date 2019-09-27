Чайка и министр юстиции Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 27 сентября. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и министр юстиции Сербии Нэла Кубурович в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, российская прокуратура и сербский Минюст будут сотрудничать по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией, а также в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным и административным делам.

Встреча российской и сербской сторон проходила в особняке Кочубея, в котором располагается офис первого регионального представительства Международной ассоциации прокуроров.