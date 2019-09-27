В Госдуме предложили провести переговоры РФ и США о вмешательстве во внутренние дела 

Москва, 27 сентября. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев предложил провести международные парламентские слушания по вопросу вмешательства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Комиссия выходит с просьбой в Государственную думу для того, чтобы нижняя палата парламента инициировала проведение больших международных слушаний», — сказал Шхагошев.

По его словам, таким образом можно «донести до мирового мирового сообщества весь беспредел, который происходит вокруг истории вмешательства».

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» отметил, что участниками должны стать «и обвиняемые, и те, кто обвиняет во вмешательстве» — Россия, США, Франция, страны Ближнего Востока.

Разговор «лицом к лицу» будет способствовать «перезагрузке» ООН, убежден Шхагошев.

Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа в связи с наличием выявленных фактов вмешательства.

Напомним, ряд эксклюзивных материалов ФАН по итогам незаконных митингов в Москве прошедшим летом, будут рассмотрены комиссией Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ. Автором материалов выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.