Следствие раскрыло убийство настоятеля монастыря под Ярославлем

Ярославль, 27 сентября. Следственный комитет России раскрыл убийство настоятеля мужского Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила. Преступление произошло в июле 2016 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области.

Следователи вместе с полицией проверили всех подозрительных лиц, с которыми контактировал священник. В списке подозреваемых оказались и наркозависимые, ранее судимые люди, которые привлекались к ответственности за преступления на территории религиозных объектов. В итоге всех следственных действий удалось установить предполагаемого преступника.

Им оказался 31-летний Александр Авдеев, который во время допроса признался в убийстве игумена и сообщил обстоятельства совершенного преступления. Молодой человек пояснил, что лишил жизни священника ради денег. Он похитил у настоятеля 1 млн рублей и потратил их на личные нужды. Версию подозреваемого подтверждают полученные ранее улики.

«С участием Авдеева продолжается производство следственных действий, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных доказательств его виновности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, тело отца Даниила с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля в одной из келий монастыря. У ранее судимых послушников, а также тех из них, кто не имеет регистрации, в рамках следствия взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев.