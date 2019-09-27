ДТП с грузовиком и раздавившими его балками на трассе «Таврида» попало на видео

Симферополь, 27 сентября. КамАЗ с поднятым кузовом сбил многотонные балки путепровода на участке трассы «Таврида», строящемся в Бахчисарайском районе Крыма. В распоряжение Федерального агентства новостей попали фотографии и видео с места ДТП.

Как стало известно ФАН, водитель перед началом движения попросту забыл опустить кузов и в итоге сдвинул две 33-метровые железобетонные конструкции путепровода, они упали на его грузовик.

«Мужчина успел высочить из кабины за секунду до того, как 46-тонные балки раздавили кабину самосвала», — рассказал источник ФАН.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел на строительной площадке, где нет движения личного транспорта. Как отмечает ForPost, случившееся вызвало бурную реакцию в Сети, пользователи удивились, как водителю удалось выжить.

Как подчеркнули в пресс-службе генподрядчика строительства АО «ВАД, причиненный ущерб устанавливается, его взыщут с субподрядной организации. На сроках строительства инцидент не отразится, заверили представители компании.

Напомним, четырехполосная автодорога по окончании работ станет основой развития транспортной системы полуострова. Строительство автомагистрали начали в 2017 году. «Таврида» в обход населенных пунктов свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем, а время пути от начального до конечного пункта поездки составит около четырех часов.

Для движения транспорта уже открыты две полосы от Керчи до Симферополя. В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что строительство трассы «Таврида» в Крыму идет в соответствии с графиком. Работы, как сообщалось, завершатся в 2022 году. К 2024 году планируется закончить реконструкцию 136 автоподходов к Крымскому мосту.