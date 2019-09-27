Илона Маска предложили посвятить в казаки на Кубани

Краснодар, 27 сентября. Краснодарцы, которым удалось разместить рекламу в США с ссылкой на фото и видео на клип с приглашением Илона Маска на бизнес-форум «Дело за малым», предлагают посвятить его в казаки. Об этом заявил креативный директор агентства Ruport, которое снимало клип и заказывало рекламу в США, Николай Андреев.

По его словам, видео и сайт были запущены еще 12 сентября. Именно в это же время и появились баннеры в Калифорнии. Однако ролик посмотрели всего лишь 300 человек, поэтому «пришлось продвигать это дело, чтобы достучаться до Маска». Андреев заметил, что конечная цель заключается в том, чтобы выступление Илона Маска в октябре на бизнес-форуме в Краснодаре все-таки состоялось.

«Размещение рекламы в Калифорнии обошлось чуть больше тысячи долларов. Слова к песне на английском написал наш директор Роман Левицкий — он позвонил мне и напел ее в трубку. Снимали сами, актерами стали предприниматели и сотрудники нашего агентства, — цитирует Kp.ru Андреева.

Пресс-секретарь департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Дарья Огнева поделилась, что изначально предложение пригласить на форум Маска прозвучало в шутку.

«Уверена, что это сделано не для пиара, а действительно для того, чтобы Илон Маск приехал в Краснодар. Если это случится, мы его тепло встретим и обязательно посвятим в казаки», — сказала Огнева.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на русском языке на предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.