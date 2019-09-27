Еврейский Новый год 2019: когда и как отмечают, традиции, ритуалы и блюда на Рош а-Шана

Иудеи всего мира готовятся праздновать Рош а-Шана — Новый 5780-й год по иудейскому календарю. Подробнее об этом событии, дающем старт череде других осенних еврейских праздников, — в материале Федерального агентства новостей.

Даты празднования Рош а-Шана в 2019 году

Еврейский Новый год празднуют в течение двух дней в новолуние, выпадающее на начало осеннего месяца тишрей, который приходится на сентябрь-октябрь. В 2019 году иудеи будут праздновать Рош а-Шана (в переводе с иврита это означает «голова года») с вечера 29 сентября до вечера 1 октября. В эти дни евреи не работают, а ходят в синагогу.

Какое значение иудеи придают Новому году?

С начала Рош а-Шана иудеи начинают молиться и каяться в своих грехах. Длится это десять дней, они именуются «Днями трепета» или «Десятью днями раскаяния». Молитвы завершаются еще одним праздником, который называется Йом-Кипур или «День искупления», «Судный день», «День Всепрощения».

Иудеи верят, что в эти дни решается их судьба на грядущий год: Бог определяет, кто будет жить, а кто умрет, поэтому стараются в своих молитвах проанализировать все свои мысли, поступки и решить, как исправить ошибки. Они верят, что Творец желает им только добра и даст шанс на исправление, а потому иудейский Новый год — это светлый праздник.

Традиции, обычаи и угощения на Рош а-Шана

В первый вечер праздника после молитвы иудеи устраивают традиционную праздничную трапезу, которая проводится не только дома, но и в общественных местах, в том числе в синагогах по всему миру.

В этот вечер на столах всегда стоят угощения, имеющие символическое значение. Главное из них — круглый хлеб (халу). Его или кусочки яблок едят, обмакивая в мед и произнося специальное благословение, чтобы новый год был полным и сладким.

На Ближнем Востоке принято поедать гранат на Рош а-Шана. Считается, что гранатовых зерен столько, сколько божьих заповедей.

Также на иудейском новогоднем столе всегда присутствует рыба и непременно — с головой. Сама рыба символизирует плодородие, а ее голова — поговорку «быть во главе, а не в хвосте».

Нарезанная кружочками морковь на праздничном столе символизирует монеты, то есть достаток, разнообразные овощи и фрукты — богатый урожай будущего года, а всевозможные деликатесы — благополучие. Важно, чтобы за столом не было горьких или кислых яств.

Евреи дарят подарки на Новый год и взрослым, и прежде всего детям.

Главные ритуалы иудейского Нового года

Каждый член еврейской общины старается в праздник услышать трубные звуки шофара — специально выделанного бараньего рога. Люди верят, что эти звуки помогают им обратиться к Богу. В течение Рош а-Шана в шофар трубят несколько раз, чтобы все имели возможность его услышать.

Еще одним ритуалом праздника является ташлих — обряд избавления от грехов уходящего года. Для его исполнения иудеи собираются у водоемов и бросают в них крошки из карманов, веря, что так они «топят» или скармливают рыбам свои грехи.