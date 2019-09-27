Комиссия ГД по вмешательству изучает деятельность Навального

Москва, 27 сентября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает деятельность скандального блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы ведь исследуем факты иностранного вмешательства во внутренние дела. Поручение Вячеслава Викторовича (Володина. — Прим. ФАН) исполняется», — сказал Пискарев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комиссии изучить деятельность Навального и его протеже Любови Соболь.

В беседе с ФАН член комиссии Андрей Исаев сообщил, что для обсуждения вопроса об иностранном финансировании работы Навального со стороны США его могут пригласить на заседание. Кроме того, он рассказал о намерении парламентариев направить запросы в компетентные органы.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

Ранее стало известно, что несколько материалов Федерального агентства новостей по итогам незаконных митингов в Москве будут рассмотрены комиссией ГД по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела России. Речь идет об интервью с посетившей несогласованные акции канадской журналисткой, которая рассказала о рекламировании акций через посольство США в России.

Федеральное агентство новостей продолжает работать над проектом «Классификатор СМИ», который является путеводителем по изданиям и их риторике. Всего в классификатор вошли около 500 изданий.