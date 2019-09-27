Малышева сравнила запрет курения на балконах с христианскими заповедями

Москва, 27 сентября. Российский врач и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева сравнила введение штрафов за курение на балконе с христианскими заповедями «не укради» и «не прелюбодействуй».

Малышева выступила за введение штрафов за курение на балконе, но она усомнилась, что штраф станет действенным методом борьбы с любителями покурить, не выходя из квартиры.

«Наличие заповедей «не укради» и «не прелюбодействуй» привело к тому, что люди не крадут и не прелюбодействуют? Глобально нет, но ограничения позволяют многих людей заставить думать о других и соблюдать правила», — сказала телеврач в беседе с Ura.Ru.

Ведущая программы о здоровье добавила, что поддерживает ужесточение законодательства в отношении курильщиков. Она добавила, что медики регулярно сталкиваются с историями, где по вине курящих наверху соседей страдают другие, в том числе малыши.

«В медицине постоянно сталкиваемся со случаями, когда сосед сверху курил на балконе, а мама снизу поставила на балкон коляску с ребенком. Сигарета упала на коляску — и ребенок или погиб или с серьезными повреждениями попал в больницу», — объяснила она.

МЧС России сообщило, что с 1 октября начнет действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, напомнил «Царьград». Как сообщили Федеральному агентству новостей в ведомстве, за нарушение предусмотрена административная ответственность «в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар».

Как отметил «Ридус», гражданам запрещено жарить на балконах и лоджиях шашлыки, зажигать свечи и курить.