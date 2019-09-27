Уволенная из клиники сотрудница сделала фото и видео больной Заворотнюк

Москва, 27 сентября. Женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, где лежит актриса Анастасия Заворотнюк, предложила за вознаграждение предоставить фото и видео якобы больной звезды.

На почту Федерального агентства новостей и некоторых других СМИ пришла рассылка от женщины, которая заявила, что у нее есть фотографии и видео больной Заворотнюк. Отметим, что именно за этими материалами журналисты охотятся последние недели, пытаясь подкупить персонал медучреждения, где лежит актриса. По некоторым данным, за съемку с ее участием предлагают от 500 тысяч до миллиона рублей.

По словам автора письма, у нее есть 17 фотографий с Заворотнюк, которые были сделаны с 15 по 25 сентября. Кроме того, женщина сделала три видео: одно продолжительностью около минуты, а два других — по 30 секунд.

«Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю, — заявила она. — Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение».

Точную сумму, которую она хочет за эти материалы, экс-сотрудница клиники не указала. Кроме того, она не предоставила никаких доказательств того, что видео и фотографии действительно существуют.

Судя по тому, что по-прежнему ни одно СМИ не опубликовало сенсационные снимки, предложение женщины журналисты отвергают.

Напомним, слухи о болезни Заворотнюк появились летом, когда актриса перестала появляться на публике. По некоторым данным, у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга.

Известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» лежит в частной клинике в Москве. Ее медицинская карта засекречена, поэтому даже персонал медучреждения не знает, что происходит со звездой. Родные Заворотнюк отказываются от официальных заявлений, поэтому вся информация о болезни актрисы остается на уровне слухов и домыслов.