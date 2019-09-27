В Киеве рассказали, как украинцам «стать для Евросоюза своими»

Киев, 27 августа. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба призвал сограждан перестать быть частью «русского мира», чтобы «стать своими для Евросоюза».

Кулеба изложил свою точку зрения по вопросу, что должны сделать украинцы для ускорения процесса интеграции с ЕС. Он убежден, что для того, чтобы «стать для Евросоюза своими», его сограждане должны «выйти из политической сферы интересов [России]» и «прекратить метаться влево-вправо», как Украина «делала 30 лет».

«Нужно самим перестать быть частью «русского мира», — обратился вице-премьер к украинцам. — И именно этим мы сейчас занимаемся».

Он привел в качестве примера балканские страны, у которых, несмотря на большое количество проблем, есть перспектива членства ЕС.

«Потому что европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства, они «свои» еще со времен Австро-Венгерской империи», — приводит слова Кулебы «Европейская правда».

Он признал, что мир все еще считает Украину частью «русского мира».

«Вот это нужно изменить! — призвал он. — Нас должны перестать так воспринимать».

Кулеба отметил, что пока его страна делает недостаточно для этого.

«Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость, — констатировал украинский вице-премьер. — Эти метания надо прекратить».

Политик отметил, что необходимо соединить «не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей».