Пограничники задержали 262 северокорейских моряков. События дня. ФАН-ТВ

Иран освободил танкер Stena Impero Британский танкер Stena Impero, о котором так много говорили в СМИ, наконец-то освобожден. Эту информацию подтвердила компания Stena Bulk, владелец судна. Оно покинуло порт в Бендер-Аббасе, где простояло «на якоре» больше двух месяцев. Сейчас корабль направляется в Дубай. Напомним, что 19 июля за нарушение правил судоходства Иран задержал Stena Impero вместе с экипажем в Ормузском проливе. Там «британец» столкнулся с иранским рыболовным судном. Как выяснилось позже, в числе 23 членов экипажа трое россиян. Инцидент вызвал бурное недовольство властей Лондона. Соединенное Королевство отправило в местную акваторию несколько военных кораблей. И похоже, несмотря на освобождение Stena Impero, ситуация в регионе останется крайне напряженной.

В Приморье задержаны 262 гражданина КНДР А вот мятежные волны в Приморском крае захлестнули северокорейских рыбаков. Российские пограничники задержали 262 гражданина КНДР по подозрению в браконьерстве. У них изъяли около 30 тыс. туш кальмара, незаконно добытого в наших водах. Всех фигурантов дела доставили в Находку и Посьет для дальнейших разбирательств. Отметим, что еще на прошлой неделе в ФСБ сообщили о задержании северокорейских моряков в Японском море. Они оказали вооруженное сопротивление, в результате которого пострадали четверо российских пограничников. Один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас все нарушители находятся под стражей. Россия потребовала от корейской стороны принять необходимые меры и не допустить таких эпизодов в будущем.

Кремль ответил на инициативу о запрете курения Резонансная инициатива МЧС о запрете открытого огня на балконах теперь нашла отклик и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил новые поправки в правилах пожарной безопасности. Подобные меры будут поддерживаться и впредь: «В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют трагические последствия. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает этот закон», — считает Дмитрий Песков. Напомним, что с 1 октября в России запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях. В частности, это касается курильщиков и тех, кто готовит шашлыки под окнами у соседей. Нарушителей ждет штраф до пяти тысяч рублей, а в случае пожара — уголовное дело.