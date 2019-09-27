Пушков посоветовал Киеву поднимать экономику вместо заявлений о «клубах неудачников»

Москва, 27 сентября. Киеву следует сделать упор на поднятие экономики страны до уровня 2013 года вместо рассуждений о «неудачниках». Такой совет дал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление вице-премьера и министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.

Украинский политик ранее назвал СНГ «клубом неудачников». По мнению чиновника, Киеву же нужно стремиться в «клуб удачников». Кулеба считает, что Украина «неизбежно» станет членом Евросоюза.

Как отметил Пушков, украинских политиков отличает «неуместный гонор», особенно с учетом того, в какую «яму» они завели свою страну.

«Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике», — написал сенатор в микроблоге Twitter.

Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину. СНГ для них, видите ли, «клуб неудачников». Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 сентября 2019 г.

Напомним, власти Украины после 2014 года заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ и о курсе на евроинтеграцию. Экс-президент страны Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Киева из уставных органов СНГ и заявил о пересмотре всех международных договоров, заключенных в рамках содружества.

Верховная рада на пути к евроинтеграции приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс. При этом в НАТО не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Ранее политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Киева практически нет шансов на вступление в Североатлантический альянс, а некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом о необходимости сокращения усеченного безвиза и о членстве в ЕС.