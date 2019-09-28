Сирийская торговая компания открыла первый выставочный зал в Пальмире

Дамаск, 28 сентября. Принадлежащая правительству Сирийская торговая компания открыла свой первый выставочный зал в городе Пальмира, расположенном среди сирийской пустыни, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это произошло после того, как в город вернулось большое количество сирийских семей, которые были изгнаны из родных домов террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Благодаря усилиям сирийской армии и российской авиации Пальмиру удалось освободить от незаконных вооруженных формирований и вернуть под руководство легитимных властей.

Компания предлагает широкий выбор различных материалов по более низким ценам, которые не встретишь на обычном рынке. Новый зал предоставил большую часть материала жителям города Пальмира, которые вернулись в город после его освобождения. Кроме того, власти надеются, что этот шаг побудит других перемещенных лиц вернуться, поскольку усилия правительственных учреждений продолжают возвращать все основные услуги городу.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в сентября в сирийской столице стартовала традиционная Дамасская международная ярмарка. Всего в мероприятии поучаствовали 48 арабских и зарубежных стран, а также 1700 различных компаний.

Открытие Дамасской международной ярмарки прошло под лозунгом «во славу Востока и Дамаска». В этом году павильон выставки занял около 93 тысяч квадратных метров. Мероприятия подобного размаха не проводились с 1950 года.

Стоит отметить, что на выставке присутствовали представители различных стран, в том числе Ирана, Абхазии, России, Пакистана, Белоруссии, Ирака, Южной Африки, Индии, КНР, Бразилии, Чехии, Армении, Йемена, Северной Кореи, Кубы, Афганистана, Южной Осетии, Венесуэлы, Болгарии.

1 Организация запрещена на территории РФ.