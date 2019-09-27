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Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска прокомментировала увольнение из-за эротических фото

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Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска прокомментировала увольнение из-за эротических фото

Магнитогорск, 27 сентября. Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко рассказала, что ее уволили не из-за фотографий эротического характера, а из-за конфликта вокруг Центра помощи птицам.

По ее словам, конфликт начался из-за работающего порядка 30 лет при детско-юношеском клубе «Максимум» Центра помощи птицам — единственного в Магнитогорске. Сообщается, что Конопенко и директор клуба «Черный Дракон» Андрей Азсакрой в течение долгого времени пыталась отстоять существование центра у администрации «Максимума».

Конопенко сообщила об угрозах, оскорблениях и налетах. Об этом пишет «360».

«Подключение давления со стороны одной из спортивных федераций. Затем силой было захвачено здание Центра помощи птицам. Часть раненых птиц была вывезена в коммерческий зоопарк ММК. Часть выкинули на помойку», — пожаловалась она, отметив, что несколько птиц в результате погибли.

Собеседница издания заметила, что давление администрации заметно усиливалось. В частности, ее лишили тренировочного помещения. Конопенко сообщила, что обратились к омбудсмену Маргарите Павловой, однако та направила на нее донос в прокуратуру и следственный отдел Челябинской области.

Напомним, ранее появилась информация в СМИ, что причиной увольнения Конопенко стали фото и видео эротического характера, сделанные в рамках проекта «Эксперимент».

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