Наряды Меган Маркл в Африке вызвали негодование в Сети

Кейптаун, 27 сентября. Наряды, которые Меган Маркл выбрала для посещений мероприятий в южноафриканском Кейптауне, вызвали негативные отклики в Сети.

Например, пользователи посчитали неуместным дорогой наряд, который герцогиня выбрала для встречи с ВИЧ-инфицированными женщинами, пишут СМИ. Речь идет о первом мероприятии в Африке, которое Маркл посетила без своего супруга, принца Гарри. Она встретилась с тремя ВИЧ-инфицированными женщинами — наставницами в общественном объединении. Организация помогает женщинам, страдающим от этого заболевания, пройти переподготовку и найти новые места работы.

На встрече с ними Маркл появилась в шелковом черном комбинезоне, крупных броских серьгах и дорогих туфлях от Manolo Blahnik. Такой выбор наряда вызвал негодование даже самых преданных фанатов герцогини, пишет издание «7Дней».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mothers2mothers (m2m) (@mothers2mothers) 26 Сен 2019 в 8:03 PDT

Также супругу принца Гарри раскритиковали за наряд, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне. Пользователи Сети посчитали, что полосатое платье с открытыми плечами не подошло герцогине Сассекской.

«Кто выбирает наряды для этой женщины?», «Она снова беременна?», «Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам», — цитирует комментаторов «Дни.Ру».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ArchieHarrisonWindsorFamily (@archieharrisonwindsor_) 25 Сен 2019 в 2:30 PDT

Образы Меган Маркл не впервые становятся объектами для критики со стороны интернет-пользователей. Ранее британцы раскритиковали платье герцогини Сассекской, в котором она пришла на свадьбу своей близкой подруги Миши Нону.