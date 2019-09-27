«ФБК» Навального могут ликвидировать из-за махинаций в финансовых отчетах

Минюст РФ обратил внимание на несоответствие отчетов «ФБК» Алексея Навального, и это может стать поводом новых внеплановых проверок. По закону любой публичный отчет НКО не может расходиться в данных с теми, что она предоставляет в министерство юстиции, тогда как сайт «ФБК» публиковал версию, где значились данные об электоральных опросах 2018 года, а в отчете для Минюста об этом не упоминалось.

Кроме того, расходятся и финансовые показатели — в уточненной версии отчета по 2017 году «фонд» Навального отчитался за 57,1 млн рублей, что на 3,5 млн больше, чем в первом документе за 2017 год, но с версией, выложенной на сайте, все равно есть расхождение в миллион.

Подобные нестыковки в расходах и данных могут указывать на куда более серьезные нарушения законодательства, в том числе и попытки вывести средства незаконно. Если проверка Минюста докажет факт махинаций, то организацию Навального могут попросту ликвидировать.

По данным следователей, в течение трех лет команда Навального занималась выводом средств, и речь идет о сумме в миллиард рублей. С 3 августа после обысков в Москве открыто уголовное дело. Навальный не переставал транслировать новости с места событий, бросаясь нелепыми обвинениями в «краже кофемолки» в адрес сотрудников СК РФ. В данный момент главный фигурант дела Леонид Волков скрывается от допросов и разбирательства за границей.

Сейчас счета «ФБК» арестованы, а в его региональных отделениях также прошли обыски. В Петербурге следователи побывали и в штабе, и в квартирах руководителя «фонда» Александра Шуршева, его зама Ольги Гусевой и создателя «Альянса учителей» Даниила Кена. О каких-либо нарушениях в процессе обыска активисты Навального в Петербурге не заявляли.

Ранее расследование СМИ вскрыло в петербургском штабе «ФБК» классическую серую схему вывода денег — на счет компании поступали донаты, которые обналичивали и «разбрасывали» по другим статьям расходов штаба. Однако почти все самые крупные из них берет на себя федеральный штаб, что говорит об очередных махинациях. Все манипуляции курировали лично Гусева и Шуршев, используя свои должности в «ФБК» и прямой доступ к бюджету «фонда».