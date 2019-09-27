Носиков увидел в конкурсе ФАН возможность открыть путь на телевидение для журналистов

Конкурс «Хорошие новости России» должен превратиться в шоу наподобие «Голос», которое будет само по себе являться медиапродуктом, уверен журналист, публицист и обозреватель Федерального агентства новостей (ФАН) Роман Носиков.

Конкурс «Хорошие новости России» создан ФАН для развития позитивной повестки дня в стране. Заявки на участие в нем от журналистов и блогеров из российских регионов принимаются до 31 декабря 2019 года.

Носиков считает, что специалистам, которые участвуют в конкурсе «Хорошие новости России», необходимо давать возможность развиваться в сфере телевидения.

«Очень странно, что специалисты этого уровня не попадают на телевидение. Мы не видим передач такой тематики. А телевидение — это до сих пор мощнейший медиа инструмент. В плане карьеры телевидение для внешних специалистов по-прежнему закрыто. Это кастовое общество, которое следит за «чистотой рядов» и отторгает от себя чужаков. Мы не можем взять Останкинскую телебашню штурмом», — заявил Носиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, людей, которые побеждают в конкурсе, нужно не только поощрять денежными призами, но и давать новые инструменты для работы, а также помогать развивать их аудиторию.

«Проще говоря, лучших мы должны нанимать. Если человек — хороший специалист, то он должен быть нашим», — сообщил собеседник ФАН.

Многое зависит от качества проводимого конкурса, говорит эксперт. По его словам, такой конкурс должен быть интересным, интеллектуальным и качественным. Носиков утверждает, что в этом случае конкурс сыграет положительную роль в дальнейшем будущем журналистики в России.

«Пока мы единственные, кто за это дело взялся. И теперь, взявшись за него, мы не имеем права его бросать. Мы должны проводить эти конкурсы все лучше и лучше, то есть учиться организации и делать из этого конкурса шоу, которое само по себе будет медиапродуктом. К примеру, как шоу «Голос», где есть голоса реальные, но и само по себе оно является шоу», — рассказал эксперт.

Напомним, конкурс «Хорошие новости России» был инициирован Федеральным агентством новостей для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В нем могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Мы призываем региональные СМИ присоединиться к нашей инициативе, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Отметим, победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Посмотреть Положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.