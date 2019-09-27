Москва, 27 сентября. Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ проведет анализ материалов «Медузы» и «Радио свобода» на предмет нарушения российского избирательного законодательства. Об этом сообщил глава думской комиссии, депутат Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я вам уже начал говорить, что в повестке у нас много вопросов, в том числе в работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, МБХ Медиа, «Голос Америки», Facebook и Google», — рассказал Пискарев.

По его словам, сегодня список пополнило «Радио свободы», которое, по мнению комиссии, в своей работе также допускает нарушения российского законодательства.

Результаты будут оглашены по итогам исследования деятельности данных СМИ.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

Несколько эксклюзивных материалов, опубликованных Федеральным агентством новостей по итогам несогласованных митингов в Москве, будут рассмотрены думской комиссией по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела страны. Речь идет о двух интервью с канадской журналисткой Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций, а также разрешенный митинг-концерт 10 августа. Блогер рассказала о рекламировании сходок в российской столице через посольство США в России.

Федеральное агентство новостей создало проект «Классификатор СМИ», благодаря которому читатели могут ознакомиться с риторикой и политикой каждого издания.