Порошенко не явился на допрос в ГБР после дня рождения за границей

Киев, 27 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГБР не указали, на какое время время был назначен допрос Порошенко. Однако в ведомстве подчеркнули, что так и не дождались бывшего президента.

«Ждали, но он не пришел», — приводит слова собеседника «Украинские новости».

Напомним, накануне Порошенко отметил свой день рождения. Бывшему президенту Украины исполнилось 54 года. Праздник он встретил в командировке — 25 и 26 сентября Порошенко принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, которая была организована в польском городе Сопот.

Порошенко на Украине является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Ранее Генеральная прокуратура страны открыла уголовное производство по факту возможного разглашения и использования коммерческой и банковской тайны следователями ГБР по делам, в которых фигурирует бывший президент Украины.

В начале недели Порошенко попался на нарушении правил дорожного движения. В Интернете было опубликовано видео, на котором его автомобиль паркуется в неположенном месте. После этого бывший президент переходит улицу на красный свет светофора.