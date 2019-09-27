Москва, 27 сентября. Немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle могут признать иностранным агентом в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как рассказал Пискарев, комиссия направит материалы о Deutsche Welle в Минюст, Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД, чтобы немецкое СМИ признали иноагентом.

«Немецкая волна» обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета федеративной республики Германии», — сказал глава комиссии.

Пискарев подчеркнул, что все это является деятельностью иностранного агента.

«Кроме того, в действиях журналистов и самого медиахолдинга усмотрены признаки оправдания экстремизма», — добавил глава комиссии.

Он пояснил, что речь идет блогере Владиславе Синице, который в соцсетях призывал убивать детей работников правоохранительных органов. Журналисты Deutsche Welle назвали его «обычным оппозиционером». Отметим, что столичный Пресненский суд признал Синицу виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Блогера приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Напомним, ранее Deutsche Welle разместила в своих соцсетях призыв к москвичам и гостям столицы принять участие в незаконном митинге так называемой оппозиции. Для обсуждения этих действий немецкого СМИ на заседание думской комиссии по вмешательству был приглашен представитель московского бюро телерадиокомпании, а затем и генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

Отметим, что комиссия Госдумы в своем расследовании иностранного вмешательства на митингах «оппозиции» использовала эксклюзивные материалы Федерального агентства новостей. Среди них два интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций, а также разрешенный митинг-концерт 10 августа. Автором материалов выступил блогер Вадим Манукян.

Ранее ФАН включило Deutsche Welle в свой классификатор СМИ как медиа, которое придерживается откровенной антироссийской направленности. Всего в классификатор вошли около 500 изданий.