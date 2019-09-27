В РПЦ отреагировали на скандал вокруг венчания Собчак и Богомолова

Москва, 27 сентября. Глава Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда раскрыл позицию духовенства по поводу скандала вокруг венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Легойда подчеркнул, что церковь не может нести ответственность за действия, совершенные людьми после венчания. Священники, по его словам, приветствуют всех, кто обращается к ним с благими намерениями.

«Когда человек приходит в храм, церковь всегда протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой, это, простите, мы не можем предсказать», — передает его реакцию KP.Ru.

По мнению Легойды, любое решение духовенства вызвало бы недовольство общественности, в том числе и СМИ.

«Да вы бы меня сюда позвали и сказали: «Что, Ксения Анатольевна нечистое животное, что вы ее обвенчать не согласились?» – обратился он к журналистам.

Он констатировал, что священники в данном случае сделали все, что было в их силах.

«Тогда получилось, с моральной точки зрения, что в церковь просто плюнули», – пришел к выводу беседовавший с Легойдой журналист.

В ответ представитель РПЦ подчеркнул, что речь идет о милосердии и великодушии, о пастырском снисхождении, которое проявляется не только в случае с Собчак и которого ждут от церкви.

Напомним, для торжественной церемонии бракосочетания Собчак и Богомолов выбрали 13 сентября, выпавшее в этом месяце на пятницу. Довольно необычная дата, считающаяся несчастливой, привлекла внимание общественности. В центре обсуждения затем оказалась и сама свадьба, которая получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету. Венчание вызвало волну критики в адрес пары, Богомолова и вовсе заподозрили в прохождении церемонии некрещеным.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Присутствовали на праздновании звезды шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Виктор Дробыш. Во время праздника Собчак исполнила откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой. После такого выступления родители режиссера покинули свадьбу.

Ранее журналисты подсчитали, что Богомолов зарабатывает в девять раз меньше, чем его супруга.