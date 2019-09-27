Лукашенко посоветовали больше не появляться на Украине

Киев, 27 сентября. Блогер Айдер Муждабаев заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко после высказываний о Крыме лучше не появляться в Киеве с официальными визитами.

Как считает бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца», замгендиректора первого крымско-татарского телеканала ATR Муждабаев, поддерживающий евромайдан, президент Украины Владимир Зеленский не должен подавать руку своему белорусскому коллеге. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

«Я считаю, что этому совхозному философу стоило бы не приезжать с официальным визитом на Украину. Я призываю президента Зеленского <...> с этим товарищем не встречаться, руки ему не жать, ничем мы ему не обязаны», — заявил он.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым навсегда стал частью России и никогда не вернется в состав Украины. Он напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о статусе Крыма. Лидер России ранее заявлял, что «вопрос закрыт окончательно».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, которое было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным».

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что общенародный крымский референдум и воссоединение Крыма и Севастополя с Россией разрушили задуманную США модель дестабилизации региона. По словам эксперта, выбор крымчан в марте 2014 года стал ключевым в становлении процесса формирования новой геополитической реальности — единого Черноморско-Каспийского региона.