Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров во лжи. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Россиян не пустили в ООН Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала с низких пакостей. США отказали в получении виз десяти членам российской делегации. Под раздачу, точнее, «невыдачу» попал даже глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Объяснения американцев звучат, как беспомощный детский лепет. Дескать, документы нужно вовремя подавать. То есть 55 дней «неспешным в посольстве» не хватило! Такое имперское чванство представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным примером неуважения со стороны США. А Министр иностранных дел Сергей Лавров и вовсе — позором. «Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — сказал Сергей Лавров. Зато в Нью-Йорке «гамбургером-колой» встречали других «рукопожатных» гостей. Экоактивистке из Швеции Грете Тунберг аж трибуну предоставили, с которой она и размазала по стенке всех мировых лидеров, включая Трампа. Не берегут матушку-Землю господа глобалисты! Экзальтированное выступление 16-летней школьницы, страдающей синдромом Аспергера, на саммите ООН по климату до боли напомнило театральную постановку в американском конгрессе в 90-м. Ну, помните, как после «крокодиловых слез» фейковой кувейтской девочки Наиры Штаты распотрошили Ирак? «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Погибают целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!» — выступила Грета. «Мессия экодвижения», она же нобелевская номинантка, она же «святая Грета» якобы из большой любви к природе добралась до Штатов на яхте за 4 миллиона евро, чтобы не оставлять «углеродный след» в небе над Гудзоном. Кстати, «наши люди» трансатлантическими рейсами стоимостью в 40 тысяч евро в ООН не плавают. За новым проектом Запада явно стоят бешеные деньги и далеко идущие политические планы. Либеральному миру это куда более интересно, чем здравая позиция России, озвученная на международной арене.

Украина замешана в импичменте Трампа В Штатах снова запахло импичментом. Любимое слово противников Дональда Трампа звучит буквально «из каждого утюга». А запустила маховик палата представителей Конгресса США, о чем не преминула сообщить ее спикер демократ Нэнси Пелоси. Причиной очередной политической заварухи стал июльский телефонный разговор хозяина Белого дома с Владимиром Зеленским. «Шантажист» Трамп в обмен на помощь Незалежной якобы требовал начать расследование против сына своего конкурента в предвыборной гонке Джо Байдена. Отпрыск бывшего вице-президента Штатов Хантер оставил свой неизгладимый след в украинской газовой эпопее. Нападки недоброжелателей первого лица государства изрядно омрачили «самый лучший день» в Генассамблее ООН, на что лидер США посетовал в своей «Твиттер-исповеди»: «Такой важный день в ООН, так много работы и достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали его с очередными бессмысленными сенсациями об «охоте на ведьм». Так плохо для нашей страны», — заявил Дональд Трамп. Сам президент «независимой» Украины от мнимой американской угрозы открестился, заявив, что на него может давить только шестилетний сын. Так что, если даже и был телефонный прессинг «старца» Трампа, Зеленский явки и пароли не сдал. 45-й американский президент тоже не побоялся огласки того телефонного разговора «с бородой». Ведь, по мнению главы Белого дома, эта история вновь из разряда «фейк-ньюс». И, действительно, стенограмму беседы опубликовали, ничего криминального не обнаружили, даже Минюст нарушений закона не выявил, однако от идеи импичмента демократы все равно не отреклись. И даже первая официальная встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеии ООН ситуацию не спасла. Злость на Незалежной импульсивный Трамп все-таки сорвал. Упрекнул Киев в коррупции и отказал ему в военной помощи. Мол, Вашингтон уже изрядно потратился, пускай теперь и другие западники поднимают милитаристскую силушку укров.

Переговоры Лаврова и Зеленского Краткость — сестра таланта. В рамках Генассамблеи ООН, пусть и мимоходом, провели переговоры Сергей Лавров и Владимир Зеленский. Министр иностранных дел России и президент Украины, что называется, встретились на ногах во время приема, организованного президентом США в честь лидеров стран-участниц Генассамблеи. Поговорили мало, но по делу. «С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Я слышу противоречивые высказывания его советников. В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет, и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в «нормандском формате», ни в Контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды», — отметил Лавров. Главное, что диалог между Россией и Украиной идет, хоть и крошечными шажками. С Порошенко и такое представить было невозможно. Риторику своего предшественника нынешний президент Украины, конечно, по инерции еще использует. Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН вновь завел шарманку о «российской агрессии». Правда, в его собственном спиче, по сравнению с выступлениями «шоколадного короля», этой самой агрессии заметно поубавилось. Что уже вызывает робкий оптимизм.

Путин и Мадуро обсудили сотрудничество В обиду не дадим: Владимир Путин заверил Николаса Мадуро в поддержке. Переговоры президентов России и Венесуэлы прошли в Москве. «Звездно-полосатые» спонсоры оппозиционера Хуана Гуайдо нервно курят в сторонке. Пока их протеже намыливается взбаламутить 74-ю сессию Генассамблеи ООН, Москва выстраивает конструктивный диалог с законным президентом Боливарианской республики. Российский лидер, которого Мадуро смело называет другом, отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно. «Рост товарооборота составил 10% за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства. Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением», — сказал Владимир Путин. Такое сотрудничество — своего рода гуманитарная поддержка Каракаса, который оголтелые Штаты пытаются подмять под себя не первый год. У России совершенно иная миссия. Москва помогает Венесуэле в военно-технической области, реализует проекты в сфере энергетики и медицины. В частности, активно поставляет латиноамериканской республике лекарственные препараты. В ближайшее время наша страна отправит 1,5 млн доз вакцины против гриппа. Такая поддержка укрепляет моральный дух Венесуэлы и ее лидера: Николас Мадуро отметил, что вместе с Россией его народу по плечу любые трудности.