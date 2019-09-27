Новейший беспилотник «Охотник» впервые совершил совместный полет с Су-57

Москва, 27 сентября. Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» впервые совершил совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57, сообщили в министерстве обороны России.

Полет был выполнен в рамках программы испытаний беспилотника «Охотник». БПЛА осуществил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

«Новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57», — констатировали в военном ведомстве.

Минобороны опубликовало видео испытаний. На кадрах ролика видно, как «Охотник» взлетает, а затем следует в небе параллельно Су-57.

Как пояснили представители пресс-службы ведомства, весь процесс занял около 30 минут. За этого время истребитель и беспилотник отработали взаимодействие в воздухе с целью расширения радиолокационного поля самолета и указания цели, которую необходимо ликвидировать, с большой дальности без захода Су-57 в зону ПВО условного противника.

Ударный беспилотник «Охотник» разработан специалистами ОКБ Сухого по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий. Эта конструкция делает БПЛА практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Новейшая разработка оснащена целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов на МАКС-2019 заявил, что серийное производство российских тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года.