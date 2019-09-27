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Мировой рекордсмен по парашютному спорту скончался в Москве

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Мировой рекордсмен по парашютному спорту скончался в Москве

Москва, 27 сентября. Подполковник Военно-десантных войск РФ, мировой рекордсмен по парашютному спорту Валерий Раевский скончался в пятницу в Москве на 83 году жизни.

«Около 4.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в своей квартире на улице Саянская скоропостижно скончался Заслуженный парашютист-испытатель СССР Раевский Валерий Васильевич», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

В ведомстве отметили, что в результате осмотра было установлено, что смерть наступила от естественных причин. Тело парашютиста доставили в морг при городской клинической больнице №15.

Раевский проводил испытания парашютов и парашютных систем, а также установил 14 мировых парашютных рекордов. На его счету 5615 парашютных прыжков, из них 2534 – испытательных. В 1985 году Раевский одним из первых в стране был удостоен звания Заслуженный парашютист-испытатель СССР. Кроме того, парашютист получил медали «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и «За безупречную службу», а также орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

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